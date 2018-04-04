Программа «Вместе» и сериал «Жить сначала» привлекли внимание многих телезрителей «МИРа» 

1 апреля большой интерес у зрителей телеканала «МИР» в России вызвали программа «Вместе» и сериал «Жить сначала».
«Жить сначала» — сериал режиссера Виктора Бутурлина, вышедший в 2009 году. Сценарий был написан по книге, основанной на реальных событиях. В центре внимания — драматическая история молодой девушки, невинной жертвы ГУЛАГа. История о том, как главная героиня проходит через все испытания и ужасы лагеря, при этом оставаясь человеком, не могла оставить равнодушными телезрителей «МИРа», доля аудитории старше 25 лет во время трансляции финальных серий сериала «Жить сначала» составила 6,70%*, превысив тем самым показатели целого ряда других крупных телеканалов, таких как: ТВ Центр, Звезда, Пятый канал, Россия 1, Россия 24 и другие.
Также высокие показатели аудитории продемонстрировала информационно-аналитическая программа «Вместе». Ее рейтинг достиг 0,83%* среди российской аудитории старше 25 лет. Доля аудитории составила 2,09%*. В первоапрельском выпуске обсуждалась трагедия, произошедшая в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня». Кто виноват в нарушении пожарной безопасности, почему губернатор Кемеровской области покинул свой пост, результаты расследования и последствия случившегося — эти и многие другие темы подняла в эфире ведущая Екатерина Абрамова. Программа «Вместе» — информационно-аналитическая программа телеканала «Мир», ведущая свою историю с 1997 года. Каждое воскресенье телезрители могут ознакомиться со всеми самыми важными и интересными событиями за прошедшую неделю. В эфире прямые включения с места событий, эксклюзивные интервью, комментарии экспертов и многое другое.
*По данным Mediascope, Россия 100 000+, 1.03.2018, аудитория все, 25+
Телеканал «МИР» входит в пакет цифровых каналов, обязательных для распространения на территории Российской Федерации (18 позиция). Значительная часть эфира отведена художественным фильмам и сериалам, а также документальным лентам. На телеканале широко представлены познавательные, развлекательные, информационные и публицистические программы собственного производства, а также документалистика. Общий технический охват телеканала — 150 млн человек. Председатель МТРК «Мир» — Радик Батыршин.
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