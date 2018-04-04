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Вышел первый трейлер фильма от создателей «Пилы и „Астрала“ — „Стем“
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Вышел первый трейлер фильма от создателей «Пилы и „Астрала“ — „Стем“ 

Ревизор.ru 1 час назад
Фото: Ревизор.ru
Производством фильма занималась компания Blumhouse Джеймса Блума, а режиссером картины стал Ли Уоннелла. Сюжет картины разворачивается вокруг истории о герое, которого играет Логан Маршалл-Грин, его жену убили грабители, а сам он оказался прикован к кровати. Для того, чтобы стать на ноги ему требуется вживить в позвоночник экспериментальный чип с искусственным интеллектом «Стем». Такой шанс на выздоравление ему дает неизвестный бизнесмен. Мировая премьера фильма состоится 1 июня 2018 года. Появится ли картина в российском прокате пока неизвестно.
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