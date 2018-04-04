В библиотеке Щукина бесплатно покажут фильм Андрея Кончаловского

В библиотеке №243 района Щукино бесплатно покажут фильм Андрея Кончаловского «Дворянское гнездо». Показ приурочен к 80-летию режиссера.

— Это художественный фильм Андрея Кончаловского, снятый по мотивам одноименного романа Ивана Тургенева. До показа состоится мини-лекция о фильме, а после все зрители смогут обсудить увиденное, — рассказали сотрудники библиотеки.

Показ состоится 15 апреля, начало в 14.00, вход свободный. Адрес библиотеки №243: улица Академика Бочвара, дом 2. Дополнительная информация по телефону 8 (499) 193-54-92. (ео)