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В библиотеке Щукина бесплатно покажут фильм Андрея Кончаловского
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В библиотеке Щукина бесплатно покажут фильм Андрея Кончаловского 

Управа района Щукино 1 час назад
Фото: Управа района Щукино
В библиотеке №243 района Щукино бесплатно покажут фильм Андрея Кончаловского «Дворянское гнездо». Показ приурочен к 80-летию режиссера.
— Это художественный фильм Андрея Кончаловского, снятый по мотивам одноименного романа Ивана Тургенева. До показа состоится мини-лекция о фильме, а после все зрители смогут обсудить увиденное, — рассказали сотрудники библиотеки.
Показ состоится 15 апреля, начало в 14.00, вход свободный. Адрес библиотеки №243: улица Академика Бочвара, дом 2. Дополнительная информация по телефону 8 (499) 193-54-92. (ео)
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