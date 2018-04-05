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Актер Юрий Назаров получил травму головы на съемках фильма
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Актер Юрий Назаров получил травму головы на съемках фильма 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МУРМАНСК, 5 апр — РИА Новости. Медики в городе Апатиты оказали амбулаторную помощь актеру Юрию Назарову, который снимается в сериале в Мурманской области, сообщили РИА Новости в Апатитско-Кировской центральной районной больнице.
Назаров (родился в 1937 году) — народный артист России, известен по ролям в фильмах «Горячий снег», «Маленькая Вера», «Земля Санникова» и других.
"Помощь ему была оказана амбулаторно. Сообщить диагноз мы не можем, поскольку эта информация содержит медицинскую тайну", — сказали в больнице.
По данным местного информагентства «ХибИнформБюро», актер получил травму головы, поскользнувшись на обледеневшей улице.
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