Актер Юрий Назаров получил травму головы на съемках фильма

МУРМАНСК, 5 апр — РИА Новости . Медики в городе Апатиты оказали амбулаторную помощь актеру Юрию Назарову , который снимается в сериале в Мурманской области, сообщили РИА Новости в Апатитско-Кировской центральной районной больнице.

Назаров (родился в 1937 году) — народный артист России, известен по ролям в фильмах «Горячий снег», «Маленькая Вера», «Земля Санникова» и других.

"Помощь ему была оказана амбулаторно. Сообщить диагноз мы не можем, поскольку эта информация содержит медицинскую тайну", — сказали в больнице.

По данным местного информагентства «ХибИнформБюро», актер получил травму головы, поскользнувшись на обледеневшей улице.