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Народный артист России Юрий Назаров получил травму головы
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Народный артист России Юрий Назаров получил травму головы 

Lenta.ru 50 минут назад
Фото: Lenta.ru
Об этом сообщает «ХибИнформБюро».
80-летний актер поскользнулся на льду на съемочной площадке сериала «Полярный-17», упал и ударился головой. Назарова увезли в больницу на скорой помощи.
В лечебном заведении отказались уточнять диагноз, сославшись на медицинскую тайну. Отмечается, что госпитализация артисту не понадобилась, ему оказали необходимую помощь амбулаторно.
Инцидент произошел в Апатитах в Мурманской области.
Ранее 5 апреля стало известно, что в больницу попала эстрадная певица Эдита Пьеха.
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