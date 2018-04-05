Народный артист России Юрий Назаров получил травму головы

Об этом сообщает «ХибИнформБюро».

80-летний актер поскользнулся на льду на съемочной площадке сериала «Полярный-17», упал и ударился головой. Назарова увезли в больницу на скорой помощи.

В лечебном заведении отказались уточнять диагноз, сославшись на медицинскую тайну. Отмечается, что госпитализация артисту не понадобилась, ему оказали необходимую помощь амбулаторно.

Инцидент произошел в Апатитах в Мурманской области.