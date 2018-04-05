Спилберг допустил, что пригласит на роль Индианы Джонса женщину

Известный американский режиссер Стивен Спилберг допустил, что в будущем для работы над одной из новых частей франшизы «Индиана Джонс» пригласит на исполнение заглавной роли женщину.

Когда журналисты издания газете The Sun спросили Спилберга о возможности такого развития франшизы, он утвердительно кивнул и отметил, что в этом случае придётся имя с «Джонс» на «Джоан».

При этом он не стал развивать эту идею и фантазировать на тему того, как могли бы звать женский персонаж, поскольку настоящее имя Индианы Джонса — Генри. Кроме того, Спилберг подтвердил, что после съёмок пятой части бессменный исполнитель этой роли Харрисон Форд к ней больше не вернётся, пишет ТАСС

"Это будет последний фильм Харрисона Форда в роли Индианы Джонса, я абсолютно уверен, но после этого мы определенно продолжим", — рассказал режиссёр.

Ранее Спилберг сообщил, что в работе над пятой частью Индианы Джонса будут привлечены создатель «звёздных войн» Джордж Лукас в качестве исполнительного продюсера и Джон Уильямс , которому доверят написать музыку к кинокартине.

В планах Спилберга приступить к съемкам новых приключений знаменитого археолога в следующем году и показать результат зрителям в середине 2020.

Справка «СП»

«Индиана Джонс» — американская медиафраншиза, основанная на приключениях Доктора Генри «Индианы» Джонса-младшего, вымышленного археолога. Сериал был создан компанией Джорджа Лукаса; фильм стал известен, благодаря Харрисону Форду и режиссёру Стивену Спилбергу.

Франшиза стартовала в 1981 году с фильма «В поисках утраченного Ковчега». В 1984 году вышел приквел «Индиана Джонс и храм судьбы», а в 1989 году был выпущен сиквел «Индиана Джонс и последний крестовый поход». Четвёртый фильм франшизы — «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа» вышел в 2008 году и был последним в серии, которую производила компания Paramount Pictures, с 2012 года правами на франшизу владеет The Walt Disney Company

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