Спилберг пожелал изменить пол Индиане Джонсу

Главного героя франшизы «Индиана Джонс» следует превратить в женщину. С такой идеей выступил режиссер серии фильмов об исследователе Стивен Спилберг , пишет The Sun.

Кинематографист заявил, что Джонсу настало время «принять новую форму». Он отметил, что нет ничего неправильного в том, чтобы сделать женщину главным персонажем франшизы. «Надо только поменять ее имя с Джонс на Джоан», — добавил Спилберг.

Отмечается, что режиссер еще не принял окончательного решения по поводу пола нового героя. Спилберг подчеркнул, что пятый фильм франшизы, премьера которого запланирована на июль 2020 года, станет последней картиной с Харрисоном Фордом в роли Индианы. «Но серия точно продолжит свое существование», — сказал он.

Спилберг выступил режиссером всех пяти фильмов серии, главного героя в них сыграл Форд. В 2016 году стало известно, что продолжение франшизы будет сиквелом четвертой части, «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа».