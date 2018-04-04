Дмитрий Певцов рассказал об условии, которое поставила ему Ольга Дроздова

Дмитрия Певцова и Ольгу Дроздову называют одной из самых красивых и гармоничных супружеских пар в творческой среде. Сыграв влюбленных на кинопробах к фильму «Прогулка по эшафоту», они уже больше не расставались: роль оказалась судьбоносной.

Правда, как рассказал Певцов Борису «Корчевникову в программе „Судьба человека“, Ольга сразу поставила ему условие: начать общаться с сыном Даниилом, которого родила от Дмитрия его однокурсница по театральному вузу Лариса Блажко.

Актер признается: именно благодаря Ольге, с которой Даниил тоже впоследствии подружился, они с сыном стали ближе друг к другу, стали тесно общаться.

Вместе Дмитрий и Даниил, который тоже стал актером, даже снялись в трех фильмах. А потом пришла беда: в 2012 году Даниила не стало. После его трагической гибели и Дмитрий, и Ольга переживали очень тяжелый период в жизни.

Общих детей у Дмитрия с Ольгой долго не было, и они уже отчаялись. Но в 2007 году, через 15 лет после знакомства, когда Дроздовой было 42, она родила сына Елисея. Это стало для супругов чудесным, счастливейшим событием.

Вспоминая о первой встрече с Ольгой, Дмитрий называет даже точную дату. Это произошло 7 мая 1991 года, когда на кинопробах совершенно незнакомым друг с другом актерам пришлось обниматься и целоваться.

Они сразу стали жить вместе — в общежитии театра „Современник“. Потом молодые актеры долго скитались по разным квартирам: денег не хватало. Был и период, когда Певцову пришлось „бомбить“.

Свое стометровое жилье, по словам Дмитрия, они заработали „потом, кровью и унижениями на старике Дюма“ (имеется в виду фильм „Графиня де Монсоро“).

О том, как кумир целого поколения, которым стал Певцов после фильма „По прозвищу „Зверь“, пришел к вере в бога, кто открыл ему двери в Храм, как он решил поступать в театральный, работая фрезеровщиком на заводе, и другие откровения актера — в программе „Судьба человека с Борисом Корчевниковым“ на телеканале „Россия 1“.