Посетители лермонтовской библиотеки посмотрели спектакль «Любовь со взломом»

В библиотеке №76 им. М. Ю. Лермонтова состоялась премьера драматического моноспектакля «Любовь со взломом».

Спектакль поставлен по мотивам одноименной пьесы Валерия Иванова-Таганского. Режиссером спектакля стала Светлана Волошина-Андрийчук, и она же исполнила главную роль.

По словам автора пьесы «Любовь со взломом», заслуженного артиста России В. Иванова-Таганского, эта совместная работа стала для него творческим экспериментом. До этого Валерий никогда не работал с режиссерами над постановкой спектаклей. Но общение вышло очень приятным: две творческие личности говорили на одном постановочно-сценическом языке.

Премьеру можно с уверенностью назвать успешной. Зрители поздравили творческий тандем с дебютом и оставили много восторженных отзывов.

Руководство лермонтовской библиотеки признало, что такого «театрального искусства» в их стенах еще не звучало. Действие спектакля держало публику в напряжении не только красивой историей любви, но и острой социальной подоплекой.

Отметим, что спектакль «Любовь со взломом» продет в библиотеке №76 еще раз на Библионочь, которая в этом году состоится 21 апреля. Подробный анонс появится позже на сайте библиотеки района Сокольники.

Фото: предоставлено библиотекой №76.