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Посетители лермонтовской библиотеки посмотрели спектакль «Любовь со взломом»
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Посетители лермонтовской библиотеки посмотрели спектакль «Любовь со взломом» 

Управа района Сокольники 22 минуты назад
Фото: Управа района Сокольники
В библиотеке №76 им. М. Ю. Лермонтова состоялась премьера драматического моноспектакля «Любовь со взломом».
Спектакль поставлен по мотивам одноименной пьесы Валерия Иванова-Таганского. Режиссером спектакля стала Светлана Волошина-Андрийчук, и она же исполнила главную роль.
По словам автора пьесы «Любовь со взломом», заслуженного артиста России В. Иванова-Таганского, эта совместная работа стала для него творческим экспериментом. До этого Валерий никогда не работал с режиссерами над постановкой спектаклей. Но общение вышло очень приятным: две творческие личности говорили на одном постановочно-сценическом языке.
Премьеру можно с уверенностью назвать успешной. Зрители поздравили творческий тандем с дебютом и оставили много восторженных отзывов.
Руководство лермонтовской библиотеки признало, что такого «театрального искусства» в их стенах еще не звучало. Действие спектакля держало публику в напряжении не только красивой историей любви, но и острой социальной подоплекой.
Отметим, что спектакль «Любовь со взломом» продет в библиотеке №76 еще раз на Библионочь, которая в этом году состоится 21 апреля. Подробный анонс появится позже на сайте библиотеки района Сокольники.
Фото: предоставлено библиотекой №76.
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