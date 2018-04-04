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В российский прокат выходит мультфильм «Большой злой лис и другие сказки»
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В российский прокат выходит мультфильм «Большой злой лис и другие сказки» 

Letidor.ru 58 минут назад
Фото: Letidor.ru
«Большой злой лис» мультфильм с увлекательным сюжетом, полный удивительных приключений, опасными противостояний и изматывающих путешествий. Трилогия включает в себя новеллы о жизни нелепых и забавных обитателей одного сельского края. Мультфильм покажет и докажет маленьким зрителям, что порой лучшим отдыхом может быть путешествие в сельскую местность. Например, однажды пролетный аист подкидывает кролику и поросенку ребенка — с просьбой доставить по адресу. В другой день лис невольно становится наседкой для троих цыплят, которые кличут его мамой и требуют заботы. А уж как дело доходит до праздника… тут веселье охватывает всю ферму и окрестные леса.
Это вторая полнометражная работа режиссера Бенжамана Ренне, известного зрителю по картине «Эрнест и Селестина».
Мультфильм «Большой злой лис и другие сказки» получил положительный отклик у кинокритиков и вошел в лонг-лист премии «Оскар» 2017 года.
«Большой злой лис» — это французская рисованная анимация, акварельная, нежнейшая, с чудесным юмором, для тех, кто любит старое хорошее кино»,
поделился впечатлениями кинокритик, главный редактор журнала «Искусство кино» Антон Долин.
Фото: кадр из мультфильма «Большой злой лис и другие сказки»
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