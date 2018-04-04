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Казахстанский фильм «Ночной Бог» вошел в основной конкурс Московского кинофестиваля
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Казахстанский фильм «Ночной Бог» вошел в основной конкурс Московского кинофестиваля 

ТАСС 44 минуты назад
АСТАНА, 4 апреля. /Корр. ТАСС Юлия Нитченко/. Полнометражный художественный фильм «Ночной Бог» казахстанского режиссера Адильхана Ержанова отобран в основную конкурсную программу юбилейного 40-го Московского международного кинофестиваля, который пройдет в столице России с 19 по 26 апреля. Кинокартина снята на киностудии «Казахфильм» по заказу Министерства культуры и спорта республики.
Как рассказали в пресс-службе киностудии, главный герой картины сознает, что всегда боялся чего-то. Он опасался, что некое божество вечно наблюдает за ними, за их обществом, что все его предыдущие поколения прошли через подобное. Корни происходящего имеют мистическое происхождение.
"Мне кажется, что мифологическое мышление сейчас очень точно выражает суть происходящих вещей в мире. Рацио уже не работает. Фольклорная основа — вот архетипическая сила нового кинематографа. Я рад, что авторское кино поддерживает министерство культуры, что очень разумно в принципе. И я буду рад продолжить сотрудничество в следующем проекте", — сказал режиссер фильма Адильхан Ержанов, слова которого приводит пресс-служба «Казахфильма».
В состав жюри основного конкурса фестиваля вошли: режиссер Анна Меликян (Россия), продюсер Паоло Дель Брокко (Италия), актер Джон Сэвидж (США), режиссер Лян Цяо (Китай).
Кроме того, в программе «Мастера» Московского кинофестиваля состоится премьерный показ фильма «Звонок отцу», снятого при участии студии «Казахфильм» казахстанским режиссером Сериком Апрымовым. Эта художественная лента получила сразу два приза кинопремии «Выбор критиков», учрежденной Ассоциацией кинокритиков Казахстана — призы «Лучший режиссер» и «Лучшая мужская роль второго плана» (присужден актеру Ерболату Оспанкулову). Картина также была номинирована на премию Российской академии кинематографических искусств «Ника».
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