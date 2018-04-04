Британские сериалы, которые нельзя пропустить

Списки лучших британских сериалов возглавляют непременные «Аббатство Даунтон», «Бродчерч», «Шерлок» и «Черное зеркало». Но и кроме них есть множество увлекательных, хоть не столь известных телепроектов. Для фанатов британского чувства юмора и британского умения рассказывать истории мы сделали подборку отличных сериалов, о которых вы могли не слышать.

«Флибэг»

Кто, как не британцы, умеет снимать лучшие комедии, где в главной роли мерзковатый неудачник с кучей проблем? В случае с «Флибэг» перед нами неудачница, матершинница и немного нимфоманка с превосходной самоиронией. Последняя и помогает ей не впасть в депрессию, в которую она сама себя периодически загоняет. «Флибэг» придумала сценаристка и актриса Фиби Уоллер-Бридж, она же сыграла главную роль циничной и ироничной жительницы Лондона, вечно попадающей в неприятности.

«Мистер Слоун»

Бухгалтер Джереми Слоун глубоко несчастен из-за ухода жены. После неудавшегося самоубийства Слоун медленно, но верно приходит в себя, влюбляя в себя зрителей трогательными и добродушными поступками. Скоро Слоун и сам влюбляется в красавицу американку. Она, к удивлению всех, отвечает толстяку Слоуну взаимностью. В роли чудесного бухгалтера — Ник Фрост, которого мы знаем по ролям в фильмах «Зомби по имени Шон», «Рок-волна», «Танцуй отсюда!».

«Мой безумный дневник»

У девушки Рэй полно психологических проблем, да еще и несколько десятков килограммов лишнего веса. Она будет вести дневник, встречаться с психологом и рассказывать о том, что ей приходится переживать. «Мой безумный дневник» пригодится всем, кто хоть раз почувствовал себя не таким, как все, одиноким, странным. Рэй, к ее чести, справляется со многими проблемами не только, как многие подростки, становясь еще угрюмее и отделяясь от мира, но и используя отличное чувство юмора.

«Слово на букву А»

Члены обычной британской семьи, живущей в небольшом городке, занимаются своими делами до тех пор, пока не узнают, что у самого маленького из них, шестилетнего Джо, аутизм. С тех пор Джо становится для семьи Хьюзов главной заботой. Мальчик обожает музыку и нередко отправляется на прогулку, надев наушники. Этим прогулкам мы обязаны отличными саундтреками, от Моцарта до лучших представителей британского рока.

«Говардс-Энд»

Британский мини-сериал, рисующий портрет нескольких семей в поствикторианскую эпоху. Литературная основа шоу — одноименный роман Эдварда Моргана Форстера. Богатая миссис Уилкокс, находящаяся при смерти, завещает родовое поместье Говардс-Энд юной девушке Маргарет. Однако остальные Уилкоксы не намерены расставаться со своим имением и хотят уничтожить завещание. Шляпки, семейные драмы и интриги в британском поместье начала XX века… «Говардс-Энд» вполне может заменить «Аббатство Даунтон».

«По долгу службы»

Атмосферный сериал про работу сотрудников отделения, которое занимается антикоррупционной деятельностью в британской полиции. Внутренние расследования оказываются не менее важными, ведь если сотрудник полиции в чем-то подозревается, значит, он уязвим и может стать объектом шантажа. Для тех, кто любит мрачные сюжеты и пятьдесят оттенков серого в кадре, этот сериал может войти в топ любимых.

«Час»

Сериал, способный прикрыть зияющую пустоту на месте засмотренных до дыр «Безумцев». Перед зрителями вымышленная новостная телевизионная передача 60-х и сотрудники, которые ее делают. Какая производственная драма без любовных отношений! Помимо того что телевизионщики горят на работе, они успевают кокетничать друг с другом и умирать от любви.

«Незабытый»

Еще один детективный сериал про расследование преступления, совершенного несколько лет назад. Строители во время работы находят тело молодого парня, умершего насильственной смертью. Напарники-детективы берутся за дело и раскручивают гигантский клубок воспоминаний, страшных тайн и человеческих страданий.