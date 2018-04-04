Что смотреть: лучшие новые сериалы

Мы продолжаем знакомить тебя с самыми крутыми сериалами. Выбирай, что смотреть этой весной.

«Конец ***го мира»

Этот сериал вышел еще в середине осени, но, кажется, критики присмотрелись и оценили его только сейчас. Обязательно посмотри, чтобы поддержать разговор в приличном обществе. 17-летний Джеймс, который считает себя психопатом, заводит роман с Алисой, новенькой в школе, которая уговаривает бойфренда отправиться на поиски ее отца.

https://www.youtube.com/watch?v=1OakKfpZ0QQ

«Двойник»

Новый проект для поклонников «Американской истории ужасов» и прочей мистики. Главный герой (его играет оскароносный Дж. К. Симмонс (63)) охраняет дверь в зеркальную реальность, где живут наши двойники. За пилотную серию отвечал Мортен Тильдум (50), режиссер фильма «Игра в имитацию».

https://www.youtube.com/watch?v=_2aS7YH2UjI

«Алиенист»

От создателей «Настоящего детектива». В 1896 году Нью-Йорк потрясает серия жестоких убийств: в городе убивают детей, и это все больше напоминает какой-то страшный ритуал. За расследование берутся комиссар полиции и будущий президент Теодор Рузвельт , психолог Ласло Крайцлер и репортер уголовной хроники Джон Скайлер Мур.

https://www.youtube.com/watch?v=a-7XvgUPX4Y

«Хорошие девчонки»

Три матери из неблагополучных районов решаются на ограбление супермаркета. Все проходит настолько успешно, что женщины задумываются о деле покрупнее. Новый проект NBC создала Дженна Бэнс («Отчаянные домохозяйки» и «Анатомия страсти»), так что сюжет обещает быть очень крутым.

https://www.youtube.com/watch?v=aNhon-rxdV4

«Призрачная башня»

А это новый сериал для тех, кто не любит смотреть бесконечные сезоны — здесь всего 10 серий. Проект основан на документальной книге Лоуренса Райта о событиях 11 сентября (здесь и заговоры ЦРУ , и интриги ФБР , и много всего интересного).

https://www.youtube.com/watch?v=pCtgUCtVPmc

«МакМафия»

И куда же без нового проекта BBC! Это история о сыне из семьи русских мафиози, который вырос в Лондоне и хочет быть как можно дальше от семейного «бизнеса». Его родителей играют Алексей Серебряков (53) и Мария Шукшина (50).

https://www.youtube.com/watch?v=kbXzt9hq3FA

«Острые предметы» (скоро премьера)

Режиссер «Большой маленькой лжи» Жан-Марк Валле (55) экранизировал роман «Исчезнувшая». Репортер криминальной хроники ( Эми Адамс (43)) только вышла из психиатрической лечебницы и сразу отправляется в родной городок писать об исчезновении двух маленьких девочек.

«Патрик Мелроуз» (скоро премьера)

Соскучился по «Шерлоку»? Совсем скоро на экраны выходит новый проект с Бенедиктом Камбербэтчем (41) — он играет донжуана и аристократа, который пытается стереть воспоминания об ужасном детстве и деспотичном отце. Сценарий, кстати, написал Дэвид Николлс (51), автор бестселлера «Один день».

https://www.youtube.com/watch?v=YhtxpImxUAE

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/chto-smotret-luchshie-novye-serialy/