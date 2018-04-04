«Аннигиляция» названа лучшим фильмом 2018 года 

Первую строчку занял фильм Алекса Гарленда «Аннигиляция». Главную роль в фильм исполнила Натали Портман. По сюжету группа женщин-ученых отправляется в экспидицию в аномальную зону, появившуюся на Земле в результате падения метеорита. Второе место получил триллер «Тебя никогда здесб не было» Линна Рэмси, в котором сыграл известный актер Хоакин Феникс. Замыкает тройку драма «Одна любовь за другой». Также в рейтинг лучших фильмов критики внесли киноленты: «24 кадра», «Паранормальное», «Приключения Паддингтона 2», «Милая страна», «Черная Пантера», «Остров собак» и «Ноябрь».