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Критики назвали лучшие фильмы начала года
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Критики назвали лучшие фильмы начала года 

РИА Новости 13 минут назад
Фото: Ревизор.ru
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Критики журнала Esquire составили список десяти лучших фильмов, вышедших с начала 2018 года.
Лидером рейтинга стала научно-фантастическая драма «Аннигиляция» режиссера Алекс Гарленд с Натали Портман в главной роли. Картина рассказывает об экспедиции ученых в аномальную зону, образовавшуюся после падения метеорита.
Вторую строчку занял триллер «Тебя никогда здесь не было» о судьбе киллера, который пытается спасти дочку сенатора Нину и залечить психологические раны. На третьем месте оказался фильм «Одна любовь за другой» с Энди МакДауэлл в главной роли.
В топ-10 также вошли документальный фильм «24 кадра», «Паранормальное», «Приключения Паддингтона 2», «Милая страна», «Черная пантера», новая картина Уэса Андерсона «Остров собак» и «Ноябрь».
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