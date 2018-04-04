Критики назвали лучшие фильмы начала года

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости . Критики журнала Esquire составили список десяти лучших фильмов, вышедших с начала 2018 года.

Лидером рейтинга стала научно-фантастическая драма «Аннигиляция» режиссера Алекс Гарленд Натали Портман в главной роли. Картина рассказывает об экспедиции ученых в аномальную зону, образовавшуюся после падения метеорита.

Вторую строчку занял триллер «Тебя никогда здесь не было» о судьбе киллера, который пытается спасти дочку сенатора Нину и залечить психологические раны. На третьем месте оказался фильм «Одна любовь за другой» с Энди МакДауэлл в главной роли.

В топ-10 также вошли документальный фильм «24 кадра», «Паранормальное», «Приключения Паддингтона 2», «Милая страна», «Черная пантера», новая картина Уэса Андерсона «Остров собак» и «Ноябрь».