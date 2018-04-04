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Основные мероприятия фестиваля «Зеркало» в 2018 году пройдут на родине Тарковского
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Основные мероприятия фестиваля «Зеркало» в 2018 году пройдут на родине Тарковского 

ТАСС 20 минут назад
ИВАНОВО, 4 апреля. /ТАСС/. Основные мероприятия ХII Международного кинофестиваля имени Андрея Тарковского «Зеркало» в 2018 году пройдут на родине режиссера — в городе Юрьевец Ивановской области. Об этом в среду сообщил врио губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский.
"Основные мероприятия ХII Международного кинофестиваля имени Андрея Тарковского «Зеркало», включая открытие, пройдут в городе Юрьевец. Фестиваль возвращается туда, где он родился, где сформировался Андрей Тарковский — выдающаяся личность и великий режиссер", — сказал Воскресенский. Ранее открытие фестиваля проходило в Иванове.
По словам генерального продюсера фестиваля Константина Шавловского, задача организаторов в этом году — увеличить аудиторию кинопоказов. «Кроме Иванова фестиваль обратит серьезное внимание на Юрьевец, именно здесь пройдет открытие в необычном новом формате — будет установлен экран на площади под открытым небом. Сюда, в Юрьевец, будем привозить многие фильмы из основной программы с авторами. Также одно из новшеств 2018 года — кино „на колесах“, то есть мы договорились, что ленты из программы фестиваля поедут по городам Ивановской области», — сказал Шавловский журналистам.
"С каждым годом влияние Андрея Тарковского на мировое кино растет. Его имя становится магическим ключом, благодаря которому именитые режиссеры соглашаются приехать в не столь известный город — Иваново и Юрьевец. Тем более, когда говоришь, что это места, где прошло детство Тарковского и здесь был снят фильм «Зеркало», и люди соглашаются приехать именно сюда", — пояснил программный директор фестиваля Андрей Плахов.
ХII Международный кинофестиваль имени Андрея Тарковского «Зеркало» в 2018 году пройдет с 12 по 17 июня в Ивановской области. Киносмотр учрежден в 2007 году в честь 75-летия со дня рождения Андрея Тарковского правительством Ивановской области при поддержке Минкультуры РФ.
Андрей Тарковский (1932-1986 гг.) — советский режиссер, народный артист РСФСР, обладатель призов Каннского и Венецианского фестивалей. Среди самых известных фильмов режиссера — «Сталкер», «Иваново детство», «Жертвоприношение», «Ностальгия», «Зеркало», "Андрей Рублев".
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