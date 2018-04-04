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На Ставрополье воспитанники детского сада вместе с родителями сняли видеофильм по правилам перевозки детей
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На Ставрополье воспитанники детского сада вместе с родителями сняли видеофильм по правилам перевозки детей 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 6 минут назад
Четырехминутный фильм по правилам перевозки детей сняли воспитанники и их родители детского сада города Минеральные Воды.
Идея создания фильма принадлежала отряду ЮИД-юниор, которые попросили взрослых помочь в ее реализации. Сценарий родители писали совместно с сотрудниками Госавтоинспекции.
Маленькие ЮИДовцы не могли дождаться начала процесса, тщательно готовились и учили текст. Съемки проводились по всем правилам художественного фильма — около дома, на дороге и вблизи детского сада. В работу над роликом вовлекли практически всех воспитанников детского сада.
Главной идеей фильма стало неоспоримое правило — перевозить детей необходимо только с помощью автокресла, а приучать ребенка ездить по правилам и самостоятельно садиться в автокресло и пристегиваться необходимо с самого рождения.
Фильм планируется показать на общеродительском собрании. Он уже опубликован в социальных сетях и на сайте образовательной организации. Также планируется, что фильм будет транслироваться в холлах образовательных организаций и административных зданий.
Юные авторы на одном фильме останавливаться не собираются. К началу летних каникул планируют выпустить новый сюжет по опасности игр вблизи проезжей части и затронуть тему юных пешеходов.
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