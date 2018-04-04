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Искрометная классика
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Искрометная классика 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
6 апреля Театр сатиры представляет бессмертную комедию Шекспира «Укрощение строптивой» в постановке режиссера Валентина Плучека.
Этот спектакль стал одним из последних, который на сцене Театра сатиры поставил знаменитый театральный режиссер Валентин Плучек. В постановке есть все, что нужно для незабываемого вечера: искрометный юмор, прекрасная актерская игра и вечные вопросы, органично вплетающиеся в канву повествования. Роли исполняют Лиана Ермакова, Евгений Хазов, Игорь Лагутин, Александр Воеводин, Максим Демченко, Юрий Горин и Юлия Пивень.
В основе — известный сюжет: обнищавший дворянин Петруччо, случайно узнавший, что синьор Баптиста дает за своей дочерью, строптивой красавицей Катариной, богатое приданое, женится на ней. Но свадьба — это полдела, Петруччо предстоит еще и укротить непокорную жену.
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