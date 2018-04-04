Искрометная классика

6 апреля Театр сатиры представляет бессмертную комедию Шекспира «Укрощение строптивой» в постановке режиссера Валентина Плучека

В основе — известный сюжет: обнищавший дворянин Петруччо, случайно узнавший, что синьор Баптиста дает за своей дочерью, строптивой красавицей Катариной, богатое приданое, женится на ней. Но свадьба — это полдела, Петруччо предстоит еще и укротить непокорную жену.