Ещё
Мультаттракцион организуют для юных жителей Десеновского
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мультаттракцион организуют для юных жителей Десеновского 

Префектура ТиНАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
В библиотеке №263 поселения Десеновское 6 апреля пройдет мероприятие, посвященное Дню российской анимации.
— Мы подготовили увлекательную программу для юных гостей нашего культурного учреждения. На мультаттракционе все желающие смогут узнать историю развития анимации, — поделилась заведующая библиотекой №263 Ольга Самойлова. — Особое внимание будет уделено, конечно же, работам советских художников. В конце мероприятия участникам покажут современные мультипликационные фильмы.
Добавим, что День российской анимации ежегодно отмечается 8 апреля, в дату выхода первого отечественного мультипликационного фильма «Прекрасная Люканида».
Начало мероприятия в 16:00. Вход свободный.
Префектура ТиНАО города Москвы: последние новости
Делать кукол научат на мастер-классе в Воскресенском Самую оригинальную кормушку выберут в Киевском Активисты Троицка присоединятся к мероприятию «Тотальный диктант»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: помните ли вы телешоу нулевых?
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»89
Тест: помните ли вы, что сказал Попандопуло37
10 российских фильмов, успешных в зарубежном прокате3
Тест: что вы помните о «Джентльменах удачи»?30
Видео
03:50
МакSим показала отношения с бывшим мужем
Концерты
02:37
Козловский: из актеров в тренеры
Кино
05:31
Эминем стал серийным убийцей в новом клипе
Концерты
02:23
Вышел первый трейлер фильма «Мир будущего»
Кино
02:46
Вышла первая серия нового «Простоквашино»
ТВ
01:20
Вышел финальный трейлер фильма «Гоголь. Вий»
Кино
03:40
«СерьГа» сняли клип про метро
Концерты
03:08
«Собибор» Хабенского выходит в прокат 3 мая
Кино
03:10
Как сейчас выглядит Мальвина из советской сказки
Кино
02:27
«Звездные войны 8»: самый прибыльный фильм-2017
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение