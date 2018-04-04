Мультаттракцион организуют для юных жителей Десеновского 

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В библиотеке №263 поселения Десеновское 6 апреля пройдет мероприятие, посвященное Дню российской анимации.
— Мы подготовили увлекательную программу для юных гостей нашего культурного учреждения. На мультаттракционе все желающие смогут узнать историю развития анимации, — поделилась заведующая библиотекой №263 Ольга Самойлова. — Особое внимание будет уделено, конечно же, работам советских художников. В конце мероприятия участникам покажут современные мультипликационные фильмы.
Добавим, что День российской анимации ежегодно отмечается 8 апреля, в дату выхода первого отечественного мультипликационного фильма «Прекрасная Люканида».
Начало мероприятия в 16:00. Вход свободный.