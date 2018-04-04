Нил Гейман спродюсирует фэнтезийный сериал по романам «Горменгаст»

Компания FremantleMedia North America выкупила права на экранизацию фэнтези-трилогии английского писателя Мервина Пика «Горменгаст». Продюсерами сериала выступят Нил Гейман Акива Голдсман . Гейман и Голдсман адаптируют романы под формат сериала.

По сюжету в громадном готическом замке Горменгаст обитает множество людей. Среди них — наследник замка Титус Гроан, интриган Стирпайк, сестры-близнецы Кора и Кларисса.

Нил Гейман отмечает, что «Горменгаст» — это уникальное произведение, которому нет аналогов в литературе. «Горменгаст» наряду с «Властелином колец» является величайшей фэнтези-трилогией 1960-ых годов.

К слову, в 2000 канал BBC выпустил 4-серийный мини-сериал по мотивам двух первых романов трилогии.