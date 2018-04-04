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Нил Гейман спродюсирует фэнтезийный сериал по романам «Горменгаст»
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Нил Гейман спродюсирует фэнтезийный сериал по романам «Горменгаст» 

Киноафиша 1 час назад
Фото: Киноафиша
Компания FremantleMedia North America выкупила права на экранизацию фэнтези-трилогии английского писателя Мервина Пика «Горменгаст». Продюсерами сериала выступят Нил Гейман и Акива Голдсман. Гейман и Голдсман адаптируют романы под формат сериала.
По сюжету в громадном готическом замке Горменгаст обитает множество людей. Среди них — наследник замка Титус Гроан, интриган Стирпайк, сестры-близнецы Кора и Кларисса.
Нил Гейман отмечает, что «Горменгаст» — это уникальное произведение, которому нет аналогов в литературе. «Горменгаст» наряду с «Властелином колец» является величайшей фэнтези-трилогией 1960-ых годов.
К слову, в 2000 канал BBC выпустил 4-серийный мини-сериал по мотивам двух первых романов трилогии.
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