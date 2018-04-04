Ещё
Спектакль Саратовского драмтеатра «Живой труп» стал лучшим на фестивале «Золотой Арлекин»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Спектакль Саратовского драмтеатра «Живой труп» стал лучшим на фестивале «Золотой Арлекин» 

Ревизор.ru 1 час назад
Фото: Ревизор.ru
Всего в номинациях боролись 25 спектаклей театров Саратова. Жюри конкурса возглавил народный артист РФ, профессор Авангард Леонтьев. Лучшим спектаклем стала постановка «Живой труп» Саратовского театра драмы. В номинациях «Лучший режиссер» (Роман Феодори), «художник-постановщик», «художник по костюмам» (Даниила Ахмедов) и «хореограф в драматическом театре» (Дарья Бузовкина и Наталья Шурганова) победили создатели спектакля «Майская ночь» Саратовского ТЮЗа. Лучшим актером назван Юрий Савельев за роль Славы в спектакле «Сомнамбулизм» Балаковского ТЮЗа, лучшей актрисой — Татьяна Родионова за роль Лизы в «Живом трупе». Также жюри отметило эпизодические роли. Золотых Арлекинов получили Валерий Малинин (за роль судебного следователя) и Любовь Воробьева (Анна Павловна), сыгравшие в спектакле «Живой труп». Не обошлось без специальных призов, которыми наградили Александра Авдонина, Григория Аредакова, Виктора Григорьева, Нину Звереву и др. Театр оперетты награжден «за актуальное прочтение литературной классики в мюзикле Дунаевского „Алые паруса“, Балашовский драмтеатр — „за успешную работу по привлечению зрителя в новое здание театра“. А актеру ТЮЗа Илье Володарскому посмертно была присвоена награда „За большой вклад в развитие культуры Саратовской области“.
Ревизор.ru: последние новости
"Аннигиляция" названа лучшим фильмом 2018 года В сети появился финальный трейлер фильма "Гоголь. Вий" Сегодня актриса Элина Быстрицкая отмечает 90-летие
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: помните ли вы телешоу нулевых?
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»89
Тест: помните ли вы, что сказал Попандопуло37
10 российских фильмов, успешных в зарубежном прокате3
Тест: что вы помните о «Джентльменах удачи»?30
Видео
03:50
МакSим показала отношения с бывшим мужем
Концерты
02:37
Козловский: из актеров в тренеры
Кино
05:31
Эминем стал серийным убийцей в новом клипе
Концерты
02:23
Вышел первый трейлер фильма «Мир будущего»
Кино
02:46
Вышла первая серия нового «Простоквашино»
ТВ
01:20
Вышел финальный трейлер фильма «Гоголь. Вий»
Кино
03:40
«СерьГа» сняли клип про метро
Концерты
03:08
«Собибор» Хабенского выходит в прокат 3 мая
Кино
03:10
Как сейчас выглядит Мальвина из советской сказки
Кино
02:27
«Звездные войны 8»: самый прибыльный фильм-2017
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение