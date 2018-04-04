Спектакль Саратовского драмтеатра «Живой труп» стал лучшим на фестивале «Золотой Арлекин» 

Всего в номинациях боролись 25 спектаклей театров Саратова. Жюри конкурса возглавил народный артист РФ, профессор Авангард Леонтьев. Лучшим спектаклем стала постановка «Живой труп» Саратовского театра драмы. В номинациях «Лучший режиссер» (Роман Феодори), «художник-постановщик», «художник по костюмам» (Даниила Ахмедов) и «хореограф в драматическом театре» (Дарья Бузовкина и Наталья Шурганова) победили создатели спектакля «Майская ночь» Саратовского ТЮЗа. Лучшим актером назван Юрий Савельев за роль Славы в спектакле «Сомнамбулизм» Балаковского ТЮЗа, лучшей актрисой — Татьяна Родионова за роль Лизы в «Живом трупе». Также жюри отметило эпизодические роли. Золотых Арлекинов получили Валерий Малинин (за роль судебного следователя) и Любовь Воробьева (Анна Павловна), сыгравшие в спектакле «Живой труп». Не обошлось без специальных призов, которыми наградили Александра Авдонина, Григория Аредакова, Виктора Григорьева, Нину Звереву и др. Театр оперетты награжден «за актуальное прочтение литературной классики в мюзикле Дунаевского „Алые паруса“, Балашовский драмтеатр — „за успешную работу по привлечению зрителя в новое здание театра“. А актеру ТЮЗа Илье Володарскому посмертно была присвоена награда „За большой вклад в развитие культуры Саратовской области“.