«Один из самых амбициозных и необычных сериалов Marvel»

Обзор рецензий на второй сезон «Легиона».

«Легион» от сценариста Ноя Хоули («Фарго») — очень неординарный сериал. Это спин-офф «Людей Икс», в котором рассказывается об одном из самых могущественных мутантов в мире по имени Легион. Легион — телепат, как и его отец Чарльз Ксавье, и значительная часть сериала проходит в умах людей. Как правило, это очень необычные локации.

В первом сезоне Легион спасался от правительственной организации «Третье подразделение» (Division III) и изгонял из своей головы Короля теней (Shadow King), мощного мутанта, паразитирующего на чужом сознании. Во втором главный герой вместе со своими союзниками ищет способ остановить Короля теней, который собирается уничтожить мир.

Критики в целом остались довольны: сериал, по их словам, очень красивый, претенциозный и умный. Однако в поздних эпизодах у создателей будто начинают заканчиваться идеи, а хорошая режиссура в сериях контрастирует с клишированностью сюжета.

Крис Кэбин (Chris Cabin) из Collider оценил новый сезон в четыре звезды из пяти. Ему очень понравилась первая серия — в ней рассказывается, что происходило в предыдущем сезоне, и она хорошо срежиссирована. Даже тот, кто незнаком с сериалом, благодаря этой серии легко разберётся, что происходит.

Также Кэбин высоко оценил серию «Глава 10» (Chapter 10), снятую Аной Лили Амирпур («Девушка возвращается одна ночью домой»). В эпизоде происходит сразу несколько неожиданных событий, и все они показаны очень эффектно.

В этой серии Ана Лили Амирпур показывает миры внутри миров, прыжки по галактикам, секретные комнаты, загадочные отсылки. Всё выглядит потрясающе, и так же срежиссировано. Это один из лучших эпизодов на телевидении в этом году.

критик Collider

По словам Кэбина, «Легион» — это первый сериал, в котором раскрывается идея о том, что мутанты постоянно борются со своими импульсами, мыслями и эмоциями.

Это один из самых амбициозных и необычных сериалов Marvel, не в последнюю очередь благодаря тому, что его персонажи не могут доверять самим себе.

критик Collider

Даррен Френич (Darren Franich) из Entertainment Weekly тоже поставил новому сезону «Легиона» «четвёрку» (B). Он особенно отметил оригинальные идеи сериала и выдающуюся визуальную составляющую.

Изображение расслаивается, экран разделяется, ломаются четвёртые стены, взрываются пятые. У астральных планов есть астральные планы.

критик Entertainment Weekly

При этом Френич поругал сезон за клише в сюжете (например, злодей, который грозится уничтожить мир) и плохо раскрытых персонажей.

Например, новый персонаж по имени Фукьяма носит на голове корзину и разговаривает через усатых женщин-андроидов. Он крутой, но карикатурно манерный.

И в целом есть ощущение, что самая главная черта каждого персонажа — это его рубашка.

критик Entertainment Weekly

Майк Хейл (Mike Hale) из New York Times назвал «Легион» сериалом с «самой запутанной и увлекательной визуальной составляющей на телевидении». Он похвалил новый сезон за хорошую режиссуру и инновационность, но отметил, что стремление Ноя Хоули постоянно придумывать что-то новое начинает отрицательно сказываться на качестве сериала.

Это логично: действие происходит внутри сознания и отражает его безграничные возможности. Но на практике от постоянной смены локаций и приукрашиваний начинаешь уставать.

критик New York Times

Также, как считает Хейл, талантливая режиссура не очень хорошо сочетается с комиксными шаблонами в сценарии.

Можно даже решить, что ценой красивой внешней стороны сериала стал слабый сценарий, состоящий из сражений и супергеройских клише про дружбу, честь и крутости аутсайдеров.

критик New York Times

Первая серия второго сезона сериала вышла 3 апреля на канале FX. Рейтинг сезона на Metacritic на данный момент составляет 85 баллов из 100.

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