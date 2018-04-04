«Гоголь. Вий»: вечера на хуторе с Петровым

В российский кинопрокат выходит вторая часть гоголевских ужастиков — « Гоголь . Вий». Sobesednik.ru побывал на премьере.

Команда, возглавляемая продюсером Александром Цекало и режиссером Егором Барановым , снова представила зрителям фильм по произведениям классика отечественной литературы, в котором Николай Гоголь представлен как персонаж, который приезжает в Диканьку, чтобы разобраться с творящимися там кошмарами.

По большому счету те, кто смотрел «Гоголь. Начало», вряд ли почерпнут для себя что-то принципиально новое. К тому же возникает вопрос: откуда снова вся эта мистика, если в фильме «Гоголь. Начало» всех разоблачили и вывели на чистую воду? В финале появляется Вий, и без сцены в церкви с нарисованным мелом кругом, за который нечисть не может проникнуть, конечно, не обойтись. Тут зритель тоже будет сравнивать с той самой классической киноинтерпретацией «Вия» 1967 года, где панночка Варлей летала в гробу. С другой стороны, хоррор — жанр вообще довольно шаблонный, и тот факт, что от некоторых шаблонов создателям все-таки удалось уйти — уже неплохо.

Кстати

Первым фильмом ужасов в истории российского кино стал именно «Вий». В 1909 году немой фильм по мотивам повести Гоголя снял режиссер Василий Гончаров . К сожалению, он не сохранился. Наиболее известной экранизацией остается советская лента 1967 года. Несколько лет назад еще одного «Вия» с Джейсоном Флемингом выпустил режиссер Олег Степченко . Он стал самым кассовым российским фильмом 2014 года.

Трилогия (на большой экран выйдет еще один фильм) снималась как сериал для показа на ТВ. С каналом ТВ-3 была изначальная договоренность. Это видно и по тому, как фильм разбит на части (каждая из киносерий — на две), и по подаче. Обычно из отснятого материала принято монтировать два разных продукта — полный метр и сериал, но с «Гоголем» поступили иначе. Сериальный формат просто отдали в кинотеатры в телеверсии. Удался эксперимент или нет, покажут сборы второй и третьей частей.

Надо признать: холодок по телу пробегает не всегда. К тому же смешение реального и потустороннего миров не всегда выглядит органично: может ли призрак утопленницы ревновать главного героя к живой женщине, тем более замужней, и требовать поцелуя — большой вопрос. Да и жители Диканьки какие-то слишком флегматичные и ненапуганные, хотя Гоголь, помогающий вести следствие по делу о странных убийствах, у них уже давно, и понятно, что девушек убивали, убивают и будут убивать.

Создатели хотели уйти от голливудских стандартов как от неуместных для Полтавщины XIX века, но нечисть все равно представляет собой нечто среднестатистическое в мировом кинематографе: страшные зубы, когти и главное воплощение зла — Темный Всадник на коне.

К кому никаких вопросов — к исполнителю главной роли (Гоголя) Александру Петрову . Молодой актер уже не раз громко заявлял о себе, и роль в этой киноэпопее лишь укрепляет его статус.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №13-2018 под заголовком «Вечера на хуторе с Петровым».