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Меган Фокс показала стройную фигуру в купальнике
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Меган Фокс показала стройную фигуру в купальнике 

Sunmag 30 минут назад
Фото: Sunmag
Соня Морсикова, ответственный редактор ленты новостей
Меган Фокс и Брайан Остин Грин вернулись на Гавайи, где сыграли свадьбу восемь лет назад, а если точнее — 24 июня 2010-го. На снимках, которые удалось сделать папарацци, родители трех детей (сыновей Ноа и Бодхи, а также дочери Джорни) выглядят так, словно они проводят второй медовый месяц: они намазывают друг друга кремом для загара и совершают долгие прогулки по пляжу в обнимку.
Меган, которая родила третьего ребенка в августе 2016-го, как вы можете видеть, все та же стройняшка. Актриса не пропускает тренировки, следит за питанием и снова вернулась к работе (ее новым фильмом станет комедия «Думай как собака» от режиссера комедии «10 причин моей ненависти», съемки которой вот-вот начнутся). А еще Меган стала увереннее в себе, о чем недавно поделилась в интервью Style Verify. «Раньше я чувствовала себя совершенно беспомощной из-за того, что обо мне писали таблоиды, — рассказала она. — Журналистам нравилось переиначивать мои слова и приписывать мне то, что я не говорила, чтобы привлечь интерес читателей. Мне потребовалось много времени, чтобы перестать принимать все близко к сердцу и вновь поверить в себя. Это стало для меня хорошим уроком».
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