Кадеты встретились с кумиром нескольких поколений Василием Лановым

В Музее Победы прошел концерт для учащихся кадетских училищ, посвященный 47-летию выхода на экран фильма «Офицеры». Одну из главный ролей в котором — Ивана Вараввы — сыграл народный артист СССР Василий Лановой

Для нескольких поколений наших соотечественников фильм «Офицеры» стал настоящей путеводной звездой. Тысячи мальчишек, увидев этот фильм в детстве, твердо решили строить жизнь по примеру тех, для кого защита Родины является не только профессией, но и призванием.

Сегодня все больше молодых людей выбирают для себя военное поприще. Времена изменились, современная молодежь смотрит другие фильмы, но «Офицеры» и для нынешнего поколения остаются знаковым фильмом. Поэтому появление Ланового на сцене большого кинозала Музея Победы было встречено восторженными аплодисментами. После того как они стихли, в тишине зазвучал сильный, выразительный голос Ланового:

— Когда на смерть идут — поют…

Первые строки стихотворения Семена Гудзенко, одного из самых пронзительных произведений о Великой Отечественной войне, будто заставили ребят сжаться — так выразительно читал Лановой.

После он поделился с будущими защитниками Отечества воспоминаниями о съемках.

На экране, установленном на сцене, появились кадры, где герои говорят через переводчика с китайцем.

— Чтобы снять этот эпизод, режиссер фильма заставил меня выучить фразу на китайском. А язык этот с его произношением для нашего уха и голоса совершенно немыслим, — рассказал Лановой. — И в помощь мне дали студентку, владевшую китайским языком. И в итоге у меня получилось довольно близко к оригиналу.

Позже съемочная группа повезла «Офицеров» в Китай — покорять местный кинопрокат. Местные узнавали Ланового на улицах.

— Пытались со мной разговаривать, а я и не знал ничего, кроме нескольких выученных по бумажке слов, — с улыбкой вспомнил артист.