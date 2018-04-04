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Первый в Саудовской Аравии кинотеатр начнет работу 18 апреля
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Первый в Саудовской Аравии кинотеатр начнет работу 18 апреля 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Вестник Кавказа
КАИР, 4 апр — РИА Новости. Первый за последние 30 лет кинотеатр в Саудовской Аравии откроет свои двери для посетителей 18 апреля, об этом в среду сообщило Управление по развлечениям королевства.
В Twitter управление сообщает о том, что власти королевства в среду выдали лицензию на показ фильмов крупнейшей американской сети кинотеатров AMC Entertainment.
"Компания AMC планирует открытие первого кинотеатра 18 апреля", — сообщается в микроблоге.
Работа кинотеатров Саудовской Аравии была запрещена в начале 1980-х годов. Как ожидается, к 2030 году в королевстве будут действовать более 300 сетей кинотеатров, которые станут показывать фильмы для широкой публики на более чем двух тысячах экранов. Фильмы будут проходить цензуру, чтобы не нарушать моральные ценности страны.
После прихода к власти в Саудовской Аравии короля Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда в 2015 году и назначения им наследным принцем своего сына Мухаммеда бен Салмана в королевстве стали происходить стремительные перемены, в частности, в предоставлении свобод женщинам, которым в прошлом году разрешили водить машину и посещать спортивные мероприятия.
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