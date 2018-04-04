Эмили Блант не против сняться в сиквеле «Дьявол носит Prada»

С момента выхода в прокат «Дьявол носит Prada» прошло уже 12 лет — более чем достаточно для того, чтобы зрители соскучились по полюбившимся персонажам и позитивно восприняли продолжение. Вот и Эмили Блант , сыгравшая в «Дьявол носит Prada» одну из главных ролей, призналась, что не против, в теории, сняться в сиквеле. В интервью Entertainment Tonight по случаю выхода семейной анимации «Шерлок Гномс», в которой Эмили озвучила одного из героев, актриса отметила, что согласилась бы на сиквел — но только если бы ее коллеги согласились вернуться тоже:

«Конечно, если бы все захотели снять еще один фильм, это было бы здорово… Я бы согласилась тоже».

Стэнли Туччи и В «Дьявол носит Prada» вместе с Эмили Блант, напомним, снялись такие звезды, как Энн Хэтэуэй Мерил Стрип , которая не так давно признавалась, что роль стервозного главреда глянца стала для нее чуть ли не самой сложной ролью в карьере. Мерил Стрип, кстати, в одном из недавних интервью тоже намекала, что не против сиквела «Дьявол носит Prada» — но в ее случае решение вернуться зависело бы от сценария.

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