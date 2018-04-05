Уловки актеров в откровенных сценах «Игры престолов», «Сумерек» и других популярных фильмов

Зачастую, чтобы отснять небольшой эпизод, со съемочной площадки выгоняют всех, кроме оператора, — так, к примеру, было во время постельной сцены с участием Владимира Машкова Марии Мироновой в российской адаптации сериала «Родина». А как работают над откровенными сценами другие актеры — в обзоре «Телепрограммы».

«Опасный метод»: Бьет — значит любит

Кадр из фильма

Иногда постельные сцены могут стать серьезным поводом для беспокойства за здоровье. Так случилось на съемках фильма «Опасный метод» Дэвида Кроненберга , где Майкл Фассбендер в образе Карла Юнга должен был выпороть пациентку с садомазохистскими наклонностями, которую играла Кира Найтли . Девушка переволновалась и на полном серьезе наняла телохранителя. С которым и явилась на смену. «Я сказала Майклу перед одной из сцен: „У меня снаружи стоит охранник. Тронешь меня — он тебе ноги переломает“, — вспоминала потом Найтли. — А он ответил мне: „Кира, ты привязана к кровати. Ты не в том положении, чтобы мне угрожать“.

»Игра престолов»: Голые и смешные

Интересный способ не ставить партнера в неловкое положение изобрели эти голливудские кудесники. Скрывают мужской детородный орган… носком. Обычным таким, хлопковым. Так, на съемках знаменитой постельной сцены Драго и Дейенерис в сериале «Игра престолов» мужчина предстал перед камерой пятой точкой, а перед блондинкой — в розовом и пушистом носке. Эмилия Кларк, сыгравшая Дейенерис, потом рассказывала, что таким образом Джейсон Момоа в образе Драго решил разрядить атмосферу на площадке. Потому что девушка стеснялась. Замысел удался, но слегка сбил актрису. «Он был огромный и розовый, и я не знала, что делать», — объясняла удивленная Кларк.

Для того, чтобы лица актеров выглядели во время экранной близости натуральнее, их покрывают вазелином. Тело смазывают детским маслом со смесью воды или специальными гелями и увлажнителями.

«50 оттенков серого»: Связанные одной целью

Нашумевшая как раз из-за обилия постельных сцен картина снималась с обилием нюансов. Исполнители главных ролей Джейми Дорнан и Дакота Джонсон не были готовы к сближению — он был глубоко женат, у нее был роман. Однако актерам пришлось всерьез вжиться в образ раскрепощенной пары. «В одной из сцен мои руки и ноги были связаны, — говорила Джонсон. — В таких ситуациях начинает казаться, что тебя лишили каких-то чувств, отключили все возможные механизмы защиты. Это трудно и изнурительно снимать, потому что работа может занять целый день, но в итоге картинка выглядит очень необычно. Мои руки и ноги были связаны, а глаза закрыты повязкой — в этот момент меня шлепали этой штуковиной. Это очень вымотало». Для того чтобы вникнуть в эстетику БДСМ-культуры, актер посещал соответствующие клубы и много наблюдал. После чего приходил домой слегка ошарашенным, мылся в душе и только после этого подходил к жене с ребенком. Кроме того, вязать узлы для БДСМ-утех Дорнан учился почти месяц. На съемках присутствовал и консультант — практикующий доминант. А еще Дакота шутила, что у Джейми был флаффер — специалист, обеспечивающий эрекцию актера во время съемок.

Кстати, Дорнан знает, как на съемках утаить от чужих глаз самое дорогое: «Ваше мужское достоинство в сохранности, поскольку оно упрятано в маленький мешочек телесного цвета. Вы засовываете все свое хозяйство в маленькую сумочку, завязываете ее, как гроздь винограда, и все спрятано». Не носок, как у Драго из «Игры престолов», но все-таки.

«Отвязные каникулы»: Любовь, похожая на сон Кадр из фильма

А вот рэпер Гуччи Мейн на съемке комедии «Отвязные каникулы» и вовсе заснул. «Последняя сцена была постельной, и я был уже измотан, — сказал актер. — На площадке была куча бутафорской марихуаны, и от ее запаха у меня болела голова, так что я решил покурить настоящую. Было четыре утра, и даже тот факт, что рядом две голые девчонки — одна на мне, другая облизывает мои ноги, — не помогал держать глаза открытыми. Я вырубился и захрапел!»

«Аритмия» и «Затворник»: Бахнем по маленькой

Старинный русский способ снять стресс — «хряпнуть по сто» — работает и в кинематографе. Так, Ирина Горбачева, блеснувшая в «Аритмии» Бориса Хлебникова , признавалась, что кухонный секс с героем Александра Яценко давался настолько непросто, что перед каждым из пяти дублей режиссер разрешил ей успокаивать нервы микродозой коньяка.

Кадр из фильма «Затворник»

Примерно то же самое было и с Александром Балуевым Амалией Мордвиновой на съемках мелодрамы «Затворник» Егора Кончаловского . Правда, паре было не столько неловко, сколько холодно, поскольку сцену с горячими объятиями снимали в бассейне с холодной водой. Как тут было обойтись без воды огненной? «Мы решили дать им по рюмке водки, они выпили, прыгнули в бассейн, и случилось ужасное — у них оказалась совершенно разная реакция на комбинацию водки с холодной водой, — вспоминал Кончаловский. — Амалия сделалась синей, а Балуев — красным. Я сидел за монитором и смотрел, как огромный красный мужик лапает синюю тощую женщину — это сексуально или нет?»

Кадр из фильма