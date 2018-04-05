Объявлены номинанты на премию BAFTA TV 2018 

Стали известны имена номинантов на премию BAFTA TV, которую ежегодно проводит британская Академия кино и телевидения. Больше всего номинаций собрал драматический сериал «Корона», рассказывающий об истории британской семьи в XX веке. Он стартовал на Netflix в 2016 году.
Среди номинантов на главную категорию «Лучший драматический сериал» — «Корона», «Острые козырьки», «Конец ***го мира» и «По долгу службы».
Фотография: Legion-Media.ru Кадр из сериала «Острые козырьки»
За звание лучшего актера поборются Шон Бин, который сыграл главную роль в сериале «Сломленный», Джо Коул, сыгравший в одном из эпизодов «Черного зеркала», а также Джек Роузен за роль в «Рожденном убивать». Актер Тим Пиготт-Смит номинирован за роль в сериале «Король Карл III» посмертно посмертно.
Фотография: Legion-Media.ru Кадр из сериала «Черное зеркало»
В номинации «Лучшая актриса» представлены Клэр Фой — исполнительница роли Елизаветы II в сериале «Корона», Молли Уиндзор за одну из главных ролей в «Трех девушках», Шинэд Кинан, которая снялась в шоу «Мальчик в синей футболке», и Тэнди Ньютон, исполнившая роль в детективе «По долгу службы».
Фотография: Legion-Media.ru Кадр из сериала «Корона»
В категорию «Лучший международный проект» британская киноакадемия включила сериалы «Маленькая большая ложь», «Рассказ служанки», «Вражда: Бетт и Джоан» и «Вьетнам».
Фотография: Legion-Media.ru Кадр из сериала «Рассказ служанки»
Церемония награждения пройдет 13 мая в Лондоне.