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Как Вивьен Вествуд совершила революцию в мире моды: смотрим трейлер нового фильма о легендарном дизайнере
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Как Вивьен Вествуд совершила революцию в мире моды: смотрим трейлер нового фильма о легендарном дизайнере 

WMJ.ru 2 часа назад
Фото: WMJ.ru
Если ты хочешь узнать больше об одном из самых влиятельных дизайнеров Великобритании и гранд-даме панк-рока Вивьен Вествуд, этот фильм для тебя. Кинокомпания Пионер в рамках фестиваля «Пионеры моды» выпускает в российский прокат документальный фильм «Вествуд: панк, икона, активист». В центре сюжета картины будет не мода, а характер самой Вивьен. Она умеет не только создавать новое, но и занимает активную общественную позицию, а также совершила настоящую революцию в современной культуре. Вествуд — одна из тех, кто определил облик века, и многие важнейшие культурные события произошли при ее непосредственном участии.
— рассказывает режиссер картины Лорна Такер.
В широком прокате фильм стартует 19 апреля. Пойдешь в кино?
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Фото: VWI Films 2017
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