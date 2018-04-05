Как Вивьен Вествуд совершила революцию в мире моды: смотрим трейлер нового фильма о легендарном дизайнере

Если ты хочешь узнать больше об одном из самых влиятельных дизайнеров Великобритании и гранд-даме панк-рока Вивьен Вествуд, этот фильм для тебя. Кинокомпания Пионер в рамках фестиваля «Пионеры моды» выпускает в российский прокат документальный фильм «Вествуд: панк, икона, активист». В центре сюжета картины будет не мода, а характер самой Вивьен. Она умеет не только создавать новое, но и занимает активную общественную позицию, а также совершила настоящую революцию в современной культуре. Вествуд — одна из тех, кто определил облик века, и многие важнейшие культурные события произошли при ее непосредственном участии.

— рассказывает режиссер картины Лорна Такер.

В широком прокате фильм стартует 19 апреля. Пойдешь в кино?

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Фото: VWI Films 2017