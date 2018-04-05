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«Чудо-женщина» оказалась самым прибыльным супергеройским фильмом 2017 года
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«Чудо-женщина» оказалась самым прибыльным супергеройским фильмом 2017 года 

Попкорн News 1 час назад
Фото: Попкорн News
В 2017 году вышло сразу несколько супергеройских блокбастеров, кассовые сборы которых почти сумели преодолеть планку в миллиард долларов, а в противостоянии за самый прибыльный релиз неожиданно победила DCEU, которую критикуют все, кому не лень. Удивительно, но «Чудо-женщина» сумела обойти и «Тор: Рагнарек», и «Стражей Галактики 2», став самым прибыльным супергеройским фильмом 2017 года. Как подсчитало посвященное киноиндустрии издание Deadline, прибыль, которую «Чудо-женщина» принесла студии Warner Bros., составила 252,9 миллиона долларов (при этом суммарные кассовые сборы картины — чуть больше 820 миллионов). По этому показателю «Чудо-женщина» обошла все три релиза Marvel — «Тор 3», «Человек-паук: Возвращение домой» и «Стражи Галактики 2».
В общем рейтинге самых прибыльных фильмов 2017 года лидируют «Звездные войны: Последние джедаи» — фильм обеспечил Disney 417,5 миллионов долларов чистой прибыли. На втором месте — «Красавица и чудовище» той же студии Disney с прибылью в 414,7 миллионов долларов. попкорнnews
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