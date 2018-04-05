«Пиратский» сериал «Союзмультфильма» представит Россию на конкурсе анимации во Франции

Приключенческий мультсериал «Пиратская школа» участвует в конкурсной программе Международного фестиваля анимационных фильмов во французском Анси, сообщает РИА «Новости»

По словам председателя правления киностудии «Союзмультфильм» Юлианы Слащевой, «Пиратская школа» — это единственный сериал конкурсной программы.

Ежегодный международный фестиваль анимационных фильмов в Анси проходит с 1960 года и является одним из самых ярких смотров анимационного кино. В этом году он пройдет с 12 по 17 июня.