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«Пиратский» сериал «Союзмультфильма» представит Россию на конкурсе анимации во Франции
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«Пиратский» сериал «Союзмультфильма» представит Россию на конкурсе анимации во Франции 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Приключенческий мультсериал «Пиратская школа» участвует в конкурсной программе Международного фестиваля анимационных фильмов во французском Анси, сообщает РИА «Новости».
По словам председателя правления киностудии «Союзмультфильм» Юлианы Слащевой, «Пиратская школа» — это единственный сериал конкурсной программы.
Ежегодный международный фестиваль анимационных фильмов в Анси проходит с 1960 года и является одним из самых ярких смотров анимационного кино. В этом году он пройдет с 12 по 17 июня.
Герои «Пиратской школы» — компания друзей, попавших на обучение в школу пиратов. Также в основном конкурсе фестиваля участвуют российские мультфильмы «Виват, мушкетёры!» Антона Дьякова, «Хочу жить в зоопарке» Жени Голубевой, «Бирюк» Полины Фёдоровой и «Теория рассвета» Романа Соколова.
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