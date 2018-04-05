Российский мультфильм стал единственным сериалом на фестивале во Франции 

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Приключенческий мультфильм «Пиратская школа» вошел в конкурсную программу Международного фестиваля анимационных фильмов, который пройдет во французском городе Анси с 12 по 17 июня, став единственным сериальным проектом среди участников, сообщила РИА Новости председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева.
Ежегодный международный фестиваль анимационных фильмов в Анси, основанный в 1960 году, является одним из наиболее значительных кинофестивалей в мире. Призы смотра вручаются лучшим короткометражным, полнометражным и телевизионным мультфильмам.
"В этом году наша «Пиратская Школа»— единственный сериал, который был отобран на этот конкурс! Нам очень приятно, что зарубежные коллеги высоко оценили работу всей творческой группы", — рассказала Слащева.
Мультфильм «Пиратская школа» рассказывает о трех друзьях, которые попадают в особую школу, где преподавателями являются пираты. Ранее директор студии «Союзмультфильм» Борис Машковцев сообщил, что сериал раскрывает тему взаимоотношений в детском социуме.
В основной конкурс фестиваля также попали мультфильмы «Виват, мушкетеры!» Антона Дьякова и «Хочу жить в зоопарке» Жени Голубевой студии «Союзмультфильм».
Кроме того, от России участие в конкурсе примут картины «Бирюк» Полины Федоровой и «Теория рассвета» Романа Соколова.
В разные годы лауреатами конкурса в Анси становились русские мультфильмы «Серый Волк энд Красная Шапочка» Гарри Бардина, «Свитчкрафт» и «Мы не можем жить без космоса» Константина Бронзита, «Старик и море» Александра Петрова и другие.