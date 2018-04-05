Российский мультфильм стал единственным сериалом на фестивале во Франции

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости . Приключенческий мультфильм «Пиратская школа» вошел в конкурсную программу Международного фестиваля анимационных фильмов, который пройдет во французском городе Анси с 12 по 17 июня, став единственным сериальным проектом среди участников, сообщила РИА Новости председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева.

Ежегодный международный фестиваль анимационных фильмов в Анси, основанный в 1960 году, является одним из наиболее значительных кинофестивалей в мире. Призы смотра вручаются лучшим короткометражным, полнометражным и телевизионным мультфильмам.

"В этом году наша «Пиратская Школа»— единственный сериал, который был отобран на этот конкурс! Нам очень приятно, что зарубежные коллеги высоко оценили работу всей творческой группы", — рассказала Слащева.

Мультфильм «Пиратская школа» рассказывает о трех друзьях, которые попадают в особую школу, где преподавателями являются пираты. Ранее директор студии «Союзмультфильм» Борис Машковцев сообщил, что сериал раскрывает тему взаимоотношений в детском социуме.