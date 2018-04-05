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У «Ходячих мертвецов» может появиться еще один спин-офф
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У «Ходячих мертвецов» может появиться еще один спин-офф 

Попкорн News 1 час назад
Фото: Попкорн News
Сериал «Ходячие мертвецы» радует зрителей уже восьмым сезоном, и хотя его рейтинги уже начали падать, он все еще остается одним из самых востребованных шоу канала AMC. Поэтому создатели сериала решили срубить еще немного денег на своем детище и планируют запустить второй спин-офф «Ходячих мертвецов». Сообщается, что новый спин-офф будет сконцентрирован на «зимних зомби». Грег Никотеро, один из авторов оригинального сериала и его первого спин-оффа «Бойся ходячих мертвецов», заявил, что зритель еще никогда не видел, как ведут себя ожившие трупы зимой, поэтому он хочет сделать новые локации в зимнее время и показать новые истории про зомби в тяжелых для них условиях. О сроках съемок и кастинге Никотеро пока не сообщил. Кроме этого, «Ходячие мертвецы» и его спин-офф были официально продлены на 9 и 4 сезоны соответственно, так что зрителей впереди ждет еще очень много зомби, хотят они того или нет.
попкорнnews
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