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Ужин с поэтом, голливудские фильмы и Реквием Верди: чем занять себя вечером пятницы
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Ужин с поэтом, голливудские фильмы и Реквием Верди: чем занять себя вечером пятницы 

Вечерняя Москва 24 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
Если вы не представляете свой отдых без культурного мероприятия, то стоит ознакомиться с пятью столичными событиями, которые могут скрасить пятничный вечер.
6 апреля, на улице весна, а значит, самое время гулять и наслаждаться хорошей погодой. Но если вы не представляете свой отдых без культурного мероприятия, то стоит ознакомиться с пятью столичными событиями, которые могут скрасить пятничный вечер.
«Пригов. Москвадва»
«Пригов. Москвадва» — это новая выставка Центра Гиляровского. Ее название напоминает об одноименном фильме Максима Гуреева, в котором рассказывается история одного из основателей московского концептуализма, поэта и художника Дмитрия Пригова.
Среди экспонатов фотографии из личного архива Пригова 1960–1990-х годов, карта боевых действий, воссозданная по его тексту «Беляево 99 и навсегда». Смысловой центр экспозиции два фильма — «Дмитрий Пригов. Москвадва» и «Донжуанский список Дон Жуана». Первая картина представляет деятеля в роли москвоведа, который рассказывает о знаковых архитектурных сооружениях столицы, а в финале взирает на город с ангельскими крыльями за спиной. Во втором фильме он посещает памятники великим поэтам и приглашает их к себе на ужин.
Время: до 21:00.
Место: Центр Гиляровского, адрес — Столешников переулок, дом № 9, строение 5.
«Реквием» Джузеппе Верди
В Доме музыки свой новый мультимедийный проект представит Симфонический оркестр Москвы «Русская филармония». Музыка Джузеппе Верди в сочетании с полотнами великих художников Возрождения — услада для ушей и глаз. Музыканты исполнят Реквием, написанный Верди на смерть писателя и поэта Алессандро Мандзони в 1874 году. По популярности он сравним с операми композитора — через несколько дней после первого исполнения в церкви Святого Марка в Милане Реквием Верди уже звучал в театре Ла Скала.
Время: 19:00  Место: Московский международный дом музыки, адрес — Космодамианская набережная, дом № 52/8.
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