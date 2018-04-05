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«Чудо-женщина»: как сейчас выглядит звезда культового сериала
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«Чудо-женщина»: как сейчас выглядит звезда культового сериала 

WDay.ru 34 минуты назад
Фото: WDay.ru
Исполнительница культовой роли впервые за долгое время вышла в свет.
66-летнюю Линду Картер, в основном, помнят по культовому сериалу «Чудо-женщина». Снят он был еще в середине 70-х годов, но любим многими до сих пор.
С этой яркой роли карьера Картер началась, но, похоже, ей же и закончилась. После сериала кумир миллионов подростков по всему миру она решила посвятить себя музыке. Выпустила альбом, некоторое время ездила с гастролями по Америке, но потом и это амплуа ей надоело. Линда вернулась в кино, но громких ролей ей уже не предлагали. Она снималась в малоизвестных сериалах и телешоу. А теперь и вовсе стала посвятила себя общественной деятельности. Бывшая звезда активно занимается благотворительностью и социальными проектами.
Тем не менее, выглядят 66-летняя Чудо-женщина просто великолепно. В этом в очередной раз можно было убедиться, увидев ее на голливудской Аллее славы, где у Линды теперь появилась именная звезда.
Больше фото — по стрелке
Кажется, какие-то супергеройские способности у актрисы на самом деле имеются. Например, оставаться вечно молодой. В шикарном черном платье, с модной укладкой, Картер выглдяит ровесницей своей дочери.
О своих секретах красоты Линда предпочитает не распространяться. Впрочем, некоторые из них она все же раскрыла: не злоупотреблять загаром, использовать как можно меньше декоративной косметики и чаще улыбаться.
Больше фото — по стрелке
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