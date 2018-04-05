«Игра в кино»: «МИР» поможет киноманам пополнить бюджет

Любишь смотреть советские фильмы — заработай на этом. На телеканале «МИР» стартует новое шоу «Игра в кино». Участникам предлагают сдать творческий экзамен на знание фильмов. Как с помощью любимых лент пополнить семейный бюджет, узнал корреспондент телеканала «МИР 24» Родион Ковалев.

Этими дворами на Васильевском острове герой Сергея Бодрова уходил от погони. Сегодня вместо обшарпанных, исписанных стен здесь проведен свежий ремонт, вместо выстрелов — тихая офисная жизнь.

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Советская новогодняя классика

«Игра в кино» требует от участников глубокого, как сейчас говорят, гиковского знакомства с кинолентами. Задача, опередив соперников, первым дать верный ответ.

«Игра в кино» состоит из четырех раундов, каждый сложнее предыдущего. Если в первом нужно отгадать фрагмент из популярной картины, то к финалу задания поистине каверзные. Определить фильм по единственному кадру, отыскать киноляп или вовсе распознать актера по детскому фото. Но затраченные усилия вознаграждаются. Верные ответы пополняют кошельки участников весомыми суммами.

Зрителям шоу тоже не дают заскучать. Для присутствующих в зале ведущий заранее готовит хитроумный вопрос. Давший верный ответ получает приз. Так что «играть в кино» весело, но и выгодно. Новый проект «Игра в кино» с 9 апреля на телеканале «МИР», с понедельника по четверг в 16:15.

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