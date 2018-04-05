Малышка Нина из фильма «Чародеи»: почему она исчезла с экрана

Снятая в начале 80-х фантастическая сказка «Чародеи» до сих пор притягивает к себе как магнитом: перед каждым Новым годом миллионы зрителей усаживаются, заранее улыбаясь, перед экранами телевизоров, чтобы еще раз посмотреть этот фильм.

И, конечно, все помнят смешливую озорную девочку Нину — сестренку Иванушки, — ее сыграла Аня Ашимова. Для юной актрисы эта роль стала единственной. Обаятельная хулиганка Кадр из фильма «Чародеи»

В жизни Аня была во многом похожа на свою героиню. Как она сама вспоминает, могла в совсем раннем возрасте отобрать в песочнице формочки у мальчишек, а потом их же этими формочками и стукнуть. Впрочем, до серьезного хулиганства не доходило, а мелкие шалости родители ей прощали — очень уж любили, старались баловать.

Когда Ане исполнилось семь лет, семья военного инженера Рафаэля Ашимова перебралась из Улан-Удэ в Москву. Активной Ане мало было школьных уроков — она занималась еще и танцами, а также рисовала и пела. Во Дворце пионеров, в одном из кружков, на нее и обратила внимание ассистент Константина Бромберга — режиссер в то время подбирал актеров для своего нового фильма, и необходима была вот такая шустрая девочка на роль сестренки главного героя.

Ассистент, увидев стайку девчонок, подошла к ним и произнесла сакраментальную фразу: «Хотите сниматься в кино?». Конечно, девочки хотели. Так Аня вместе с подружками оказалась на киностудии имени Максима Горького.

Режиссер сразу обратил внимание на озорную Аню, строившую рожицы перед зеркалом. Но, тем не менее, пробы ей пришлось проходить так же, как и всем. И здесь девочку ждали неприятные сюрпризы: ей было очень сложно выучить необходимый текст для роли. Доходило до слез, которых не могла вынести Анина бабушка, она принялась уговаривать внучку все бросить и уехать домой. Но Аня оказалась упрямой: успокоившись, она все же выучила то, что надо, и прошла пробы успешно. Вместе со звездами Анна Ашимова и Александр Абдулов в фильме «Чародеи»

Аня начала сниматься в «Чародеях». Ее нисколько не смущало обилие знаменитых актеров — девочка их попросту не знала в лицо. А звезды кино, между тем, отнеслись к ней просто замечательно, особенно, как вспоминает сегодня Анна Ашимова, ее опекали на съемочной площадке Эммануил Виторган Михаил Светин . Да и «брат» — Александр Абдулов, исполнявший роль Ивана Пухова, — тоже подружился с девочкой. Девятилетняя актриса чувствовала себя на площадке весьма комфортно, настолько, что даже не могла себя заставить изобразить испуг или другие серьезные чувства, когда это нужно было по сюжету: везде у нее веселые и озорные глаза, в которых нет ни грамма страха или печали. Жизнь после «Чародеев» Анна Ашимова и Александр Абдулов в фильме «Чародеи»

После того как фильм вышел на экраны, Аню настигла популярность. Но вовсе не такая, о которой мечтают девчонки. Завистливые одноклассники, которые и раньше дразнили девочку за школьные успехи, теперь получили новый повод для дразнилок, только прозвище изменилось — если раньше ей кричали «ботаник!», то теперь переделали в «чародейку». Безобидное слово звучало издевательски, Ане было неприятно: она понимала, что ей завидуют. Девочку толкали, пинали, дергали за волосы…

Впрочем, были в популярности и приятные моменты. Например, вышла пластинка с песнями из «Чародеев», которые мгновенно стали известными и любимыми, и пластинку было невозможно купить. Ане же ее подарили. И все знакомые девочки, усмирив свою зависть, вежливо просили переписать для них слова «Ведьмы-реки» и других песен в исполнении Ларисы Долиной. К слову, «Три белых коня» за Аню также пела Долина. Девочка выросла Фото: личная страница Анны Ашимовой (Гайдаш) в соцсети

Первая роль в кино, такая яркая и заметная, стала для Анны Ашимовой и последней. Она признается, что никогда не стремилась стать актрисой. Такая жизнь — с постоянными разъездами, съемками, — не для нее. У Ани была другая мечта: хорошая семья, дети, нормальная «земная» работа.

Увлеченная математикой, после школы она поступила в Академию управления, выбрав факультет экономической информатики. Там она и познакомилась со своим будущим мужем: Кирилл Гайдаш учился с ней вместе. Поначалу они были друзьями, потом вспыхнула любовь, и после окончания четвертого курса молодые люди поженились.

Мечта Анны сбылась. Она работала экономистом и редактором, а потом родила сына Александра, уволилась и больше на работу не выходила. Все получилось так, как она представляла себе в детских мечтах: любящий заботливый муж, хороший сын, домашний уют, семейное счастье. Она очень любит свой дом, обожает готовить для своих мужчин, с радостью встречает мужа с работы, поддерживает сына, занимающегося биатлоном и плаванием.

Иногда подруги спрашивают — не жалеет ли она о том, что оставила работу, не скучно ли ей дома? На что Анна уверенно отвечает: «Ни капельки!» Она чувствует, что необходима своей семье, и по-настоящему счастлива.