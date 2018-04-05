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5 советских фильмов с великолепной Элиной Быстрицкой
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5 советских фильмов с великолепной Элиной Быстрицкой 

WomanHit.ru 14 минут назад
Фото: WomanHit.ru
На роль Аксиньи ее утвердил сам Михаил Шолохов.

«Неоконченная повесть» (1955)

В кино Быстрицкая начала сниматься еще во время учебы в Киевском театральном институте. Это была лента «Тарас Шевченко», во время работы строптивая Элина поссорилась с Сергеем Бондарчуком, но это не помешало им стать партнерами в картине «Неоконченная повесть». Актриса прекрасно справилась с ролью врача, благодаря опыту работы санитаркой в госпитале, полученному во время войны. История ее любви к пациенту, прикованному к постели параличом обеих ног, выглядит вполне натурально на экране, несмотря на неприятие Бондарчука в реальности.

«Тихий Дон» (1957—1958)

Роман Михаила Шолохова «Тихий Дон» Элина Быстрицкая впервые прочитала в 20 лет. Она была уверена — Аксинья написана для нее. Во время учебы в институте начинающая актриса пыталась воплотить этот образ на студенческой сцене и, с треском, провалилась. К 30 годам она доросла до понимания шолоховской героини. Сам автор утвердил ее на роль, посмотрел и сказал: «похожа». «Тихий Дон» имел грандиозный успех, его посмотрели около 47 миллионов зрителей. А Элина Быстрицкая стала кумиром советского зрителя.

«Добровольцы» (1958)

Еще одной звездной ролью Быстрицкой стала Леля — жена Кайтанова в ленте о строителях московского метрополитена «Добровольцы». По слухам, она сама напросилась к режиссеру и только украсила фильм.

«Русский сувенир (1960)

Дело в фильме происходят на берегах озера Бакал. В СССР прилетает группа иностранных туристов. Им выпадает случай познакомиться с бытом и достижениями русских людей. Их приключения вызывают улыбку и сейчас, в том числе, итальянской графини Марии-Пандоры Монтези — блистательной Быстрицкой.

«Все остается людям» (1963)

Советская драма 1963 года, ярко отражающая мировоззрение и настроения той эпохи. В фильме освещаются важнейшие вопросы: семья, работа, долг, преданность. Нашлось здесь место и для противопоставления научного атеизма и религии. Ученый, академик Дронов из-за возраста торопится завершить амбициозный проект — создание прогрессивного двигателя. У него работает старший научный сотрудник лаборатории Ксения Петровна Румянцева, которую сыграла Элина Абрамовна.
После такого материала сниматься в чем-то второсортном актриса не хотела. На долгие годы она пропала с экранов, поклонники могли ее видеть только на сцене «Малого театра». Там она довольно быстро стала примой. В кино актриса вернулась лишь в начале 90-х.
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