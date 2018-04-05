Объявлены номинанты «BAFTA TV-2018»

Британская академия кино и телевизионных искусств объявила номинантов на главную телевизионную награду Великобритании. Лидером по количеству номинаций стал сериал «Корона».

Церемония награждения пройдет в Лондоне 13 мая 2018 года.

Лучший драматический сериал

«Корона»

"Острые козырьки"

«По долгу службы»

«Конец *** нного мира»

Лучший международный сериал

«Большая маленькая ложь»

«Вьетнам»

"Вражда"

"Рассказ служанки"

Лучший комедийный сериал

«Жевательная резинка»

«Катастрофа»

"The Country"

«Timewasters»

Лучший мини-сериал

«Говардс-Энд»

"Государство"

"Мурсайд"

"Three Girls"

Лучший телевизионный фильм

«Король Карл III»

«Не такие, как все»

«Чёрное зеркало» — «Повесьте диджея»

«Against The Law»

Лучшая актриса в драматическом сериале

Молли Виндзор — «Three Girls»

Клер Фой — «Корона»

Лучший актёр в драматическом сериале

Джек Роуэн — «Рождённый убивать»

Лучшая актриса в комедийном сериале

Дэйзи Мэй Купер — «This Country»

Шоан Гибсон — «Peter Kay’s Car Share»

Лучший актёр в комедийном сериале

Азим Чаудхри — «People Just Do Nothing»

Самсон Каё — «Famalam»

Лучшая актриса второго плана

Джули Хесмондал — «Бродчёрч»

Лив Хилл — «Three Girls»

Лучший актёр второго плана

Брайан Ф. О’Бирн — «Мальчик в синей футболке»

С полным списком номинаций можно ознакомиться на сайте The Guardian