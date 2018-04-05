Объявлены номинанты «BAFTA TV-2018» 

Британская академия кино и телевизионных искусств объявила номинантов на главную телевизионную награду Великобритании. Лидером по количеству номинаций стал сериал «Корона».
Церемония награждения пройдет в Лондоне 13 мая 2018 года.
Лучший драматический сериал
«Корона»
"Острые козырьки"
«По долгу службы»
«Конец *** нного мира»
Лучший международный сериал
«Большая маленькая ложь»
«Вьетнам»
"Вражда"
"Рассказ служанки"
Лучший комедийный сериал
«Жевательная резинка»
«Катастрофа»
"The Country"
«Timewasters»
Лучший мини-сериал
«Говардс-Энд»
"Государство"
"Мурсайд"
"Three Girls"
Лучший телевизионный фильм
«Король Карл III»
«Не такие, как все»
«Чёрное зеркало» — «Повесьте диджея»
«Against The Law»
Лучшая актриса в драматическом сериале
Молли Виндзор — «Three Girls»
Шинейд Кинан — «Мальчик в синей футболке»
Тэнди Ньютон — «По долгу службы»
Клер Фой — «Корона»
Лучший актёр в драматическом сериале
Шон Бин — «Сломленный»
Джо Коул — «Повесьте диджея»
Тим Пиготт-Смит — «Король Карл III»
Джек Роуэн — «Рождённый убивать»
Лучшая актриса в комедийном сериале
Анна Максвелл Мартин — «Материнство»
Дэйзи Мэй Купер — «This Country»
Шэрон Хорган — «Катастрофа»
Шоан Гибсон — «Peter Kay’s Car Share»
Лучший актёр в комедийном сериале
Азим Чаудхри — «People Just Do Nothing»
Роб Брайдон — «Поездка в Испанию»
Самсон Каё — «Famalam»
Тоби Джонс — «Искатели сокровищ»
Лучшая актриса второго плана
Ванесса Кирби — «Корона»
Анна Фрил — «Сломленный»
Джули Хесмондал — «Бродчёрч»
Лив Хилл — «Three Girls»
Лучший актёр второго плана
Эдриан Данбар — «По долгу службы»
Анупам Кхер — «The Boy with the Topknot»
Брайан Ф. О’Бирн — «Мальчик в синей футболке»
Джимми Симпсон — «Чёрное зеркало» («USS Callister»)
С полным списком номинаций можно ознакомиться на сайте The Guardian