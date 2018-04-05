5 потрясающих фильмов с Риз Уизерспун в главной роли

Голливудская красавица Риз Уизерспун прославилась благодаря роли очаровательной и наивной блондинки, проснувшейся однажды утром и вдруг решившей стать юристом. Роль Элли Вудс в романтической комедии «Блондинка в законе» действительно стала для актрисы знаковой, но также грозила сделать ее заложницей одного образа. Однако на наше счастье этого не случилось и сегодня мы можем смело представить вашему вниманию пять фильмов с участием Риз Уизерспун, которые заслуживают обязательного просмотра.

Блондинка в законе (2001) У Эль Вудс кажется, есть все, что может пожелать современная девушка. Она — красавица, президент университетского женского клуба, носит звание «Мисс Июнь» но главное, она — натуральная блондинка. Ее бойфрэнд — лучший парень университета и единственное о чем она мечтает, это — стать миссис Уорнер Хантингтон III. Ради достижения своих целей красавица даже готова стать настоящим юристом.

Преступить черту (2005) Эта биографическая кинолента посвящена истории жизни легендарного певца Джонни Кэша и его второй жены Джун Картер. В 1954 году музыкант женился на Вивиан, которая родила ему дочь, а в 1955-м, в возрасте 23 лет, выпустил свой первый хит «Cry, Cry, Cry». Вскоре Кэш отправился в турне по США вместе с Джерри Ли Льюисом, Элвисом Пресли и Джун Картер, о которой он безнадежно мечтал целых десять лет. Именно этот сложный и в тоже время такой настоящий фильм принес Риз ее заветную статуэтку «Оскара».

Плезантвиль (1998) Дэвид Вагнер — дитя девяностых. Но он увлечен телевизионным шоу «Плезантвиль», где действие происходит в 50-е годы в небольшом одноименном городке, в котором все веселы и непорочны, и жизнь удивительно приятна. Заворожённый этим утопическим миром Дэвид воображает себя в «Плезантвиле», где он наконец-то избавился бы от своей взбалмошной и помешанной на парнях сестры Дженнифер. И однажды вечером его мечта сбывается.

Ложь во спасение (2014) Гражданская война в Судане заставляет главных героев бежать от боевых действий. Четверо детей добираются до лагеря беженцев в Кении, где через несколько лет они выигрывают лотерею, которая даёт им возможность переехать в США. Это непростая история об американке, которая согласилась принять беженцев из Судана в своем доме и всеми силами старается им помочь.

Дикая (2014) В центре сюжета Шерил Стрэйд, раздавленная неудавшимся браком, смертью матери и потерявшая всякую надежду на счастье. Она отправляется в пешее странствие по территории Pacific Crest Trail — маршруту по наиболее высоким участкам хребта Сьерра-Невада и Каскадных гор. Испытания, выпавшие в этом опасном одиночном путешествии на долю героини, неминуемо исцеляют ее от душевных страданий, но процесс этот будет отнюдь не безболезненным.