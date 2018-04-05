Наследницы «советской Брижит Бардо» оставили ее могилу без памятника

Племянницы актрисы Натальи Кустинской , которая скончалась в 2012 году, получив в наследство двухкомнатную квартиру на Патриарших прудах, продали недвижимость, но памятник на могиле артистки вопреки своим обещаниям не поставили, пишет "Комсомольская правда"

Наталья Кустинская сыграла немного ролей в кино, но запомнилась всем своей эффектной внешностью — во Франции ее называли советской Брижит Бардо. Единственный сын Кустинской скончался в 2002 году. Свою квартиру актриса хотела оставить волонтеру из храма, который опекал ее в последние дни, но завещание написать не успела.

После смерти артистки претенденты на наследство быстро нашлись — ими оказались дальние родственницы, внучатые племянницы. Они не скрывали, что собираются продать двушку на Патриарших, но обещали при этом навести порядок на могиле тети, о которой не вспоминали при ее жизни, и поставить ей памятник.

Корреспондент «КП» побывал на могиле актрисы, но памятника там не увидел — только крест, который установили во время похорон.

В квартире, когда-то принадлежавшей Кустинской, сейчас живет сотрудница спецслужб, которая отказывается общаться с журналистами. Племянницы же артистки также не горят желанием рассказать, что же им помешало выполнить свое обещание.