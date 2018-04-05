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Павел Деревянко подарил голос новому персонажу «Смешариков»
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Павел Деревянко подарил голос новому персонажу «Смешариков» 

Газета.Ru 12 минут назад
Фото: Газета.Ru
Новый персонаж полнометражного мульфильма «Смешарики. Дежавю» заговорит голосом актёра театра и кино Павла Деревянко, сообщает пресс-служба проекта.
Комедийный мультфильм расскажет о путешествиях смешариков о времен, они встретятся с динозаврами и ковбоями, а одним из новых персонажей станет агент Крот — злодей и юморист. «Агент Крот отчасти похож на меня, такой же трепетный и с большим рвением относящийся к своей работе, тем более, что это его первое дело. Он был стажером и вдруг стал агентом. В какой-то момент Кроту показалось, что он может стать лучшим работником месяца. Когда всё пошло не так, мой герой, конечно, совершенно выходит из себя, злится, устраивает истерику. В общем, практически как я», — рассказывает Деревянко.
Анимационный фильм станет третьим полнометражным проектом авторов мультсериала «Смешарики». В прокат «Смешарики. Дежавю» выйдут 26 апреля.
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