Во Франции российский мультфильм «Снежная королева 3″ за неделю посмотрели почти 44 тысячи человек

«В первую неделю проката фильм вышел на 199 экранах, но уже на второй неделе, учитывая успех ленты у зрителей, количество экранов было увеличено до 299», — цитирует «Культуромания» сотрудников компании Wizart. Мультфильм «Снежная королева 3» стал первым кинопрокатным релизом во Франции для компании Wizart и дебютом для российской анимации. За первую неделю проката он собрал более 2 миллионов долларов. Прокатом российской анимации занимаются компании Universal Pictures Video France и KLB SAS. Она покажут «Снежную королеву 3» во Франции, княжествах Андорра и Монако, на франкоговорящих территориях Бельгии, Швейцарии, Люксембурга, а также на франкоговорящей территории Африки.