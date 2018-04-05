Что смотреть в кино с 5 апреля

Продолжение нашумевшего российского ужастика, драма о религиозных поисках Марии Магдалины , экранизация трогательной истории о дружбе ребёнка и большой собаки, вызывающе откровенный фильм про трудное взросление и спорный боевик с Брюсом Уиллисом в главной роли: пять кинопремьер этой недели — в подборке RT.

Мария Магдалина (Mary Magdalene)

5 апреля в российский прокат выйдет драма Гарта Дэвиса («Лев») о религиозных поисках христианской святой, последовательницы Иисуса Христа Марии Магдалины. Картина имеет очень сильный феминистический подтекст, поэтому неудивительно, что центральное место в ней занимает именно Магдалина. Кроме того, Мария показана одним из учеников Христа, а не падшей женщиной (несмотря на то, что в католической традиции Магдалина причислена к лику святых, её часто отождествляли с блудницей).

По словам создателей фильма, он рассчитан на зрителей, исповедующих разную веру. «Для нехристианской аудитории, я надеюсь, будет актуальна тема семьи, умения жить после трагедии, социальная тематика», — отмечает режиссёр.

Главные роли в киноленте исполнили Руни Мара и Хоакин Феникс

Гоголь . Вий В 2017 году в российский прокат вышел предшественник этого фильма — детективный хоррор «Гоголь. Начало». В нём рассказывалось о молодом писателе Николае Гоголе, отправившемся расследовать загадочные ритуальные убийства в село Диканька Полтавской губернии.

«Вий» продолжает сюжетную линию «Начала»: Гоголь, как и прежде, пытается найти убийцу и предсказать, где и когда будет совершено новое преступление. Вторая часть получилась гораздо мрачнее первой — крови, как и мистической составляющей, в этой киноленте на порядок больше.

Подробнее — в материале RT.

Белль и Себастьян (Belle et Sébastien)

«Белль и Себастьян» появились в европейских кинотеатрах ещё в 2013 году — и мгновенно поднялись на первые строки прокатных рейтингов. Спустя два года вышло продолжение картины: «Белль и Себастьян, приключение продолжается».

Основой для этого фильма послужила серия одноимённых книг французской писательницы, актрисы и режиссёра Сесиль Обри. В них рассказывается о трогательной дружбе шестилетнего мальчика Себастьяна с большой собакой, за которой охотятся жители его деревни. Мальчик спасает собаку, и она неоднократно отплатит ему тем же.

Взрослые игры (Flower)

На первый взгляд 17-летняя Эрика (Зои Дойч) — обыкновенный подросток из американской глубинки: она любит лениться, спорить с родителями и пропадать в местном боулинге. В действительности же у девушки есть необычное хобби: она оказывает сексуальные услуги взрослым мужчинам, а потом заставляет их платить за молчание. Полученные таким образом средства Эрика копит, чтобы внести залог за сидящего в тюрьме отца. Однажды героиня решает, действуя по старой схеме, отомстить совратившему её сводного брата учителю. Однако всё выходит из-под контроля, и теперь сама девушка рискует очутиться за решёткой.

В качестве режиссёра картины выступил Макс Уинклер (сериалы«Новенькая», «Бруклин 9-9» и «Новая норма»).

Жажда смерти (Death Wish)

«Жажда смерти» — один из фильмов, суждения о которых со стороны рядовых зрителей и кинокритиков расходятся коренным образом. Первые от нового боевика с Брюсом Уиллисом в восторге, вторые называют картину бессмысленной и низкосортной. Помимо качества продукта есть у ценителей кино вопросы и к идейной составляющей: не слишком ли создатели фильма романтизируют образ главного героя, решившего искоренять несправедливость насильственным путём?

По сюжету неизвестные нападают на дом хирурга и примерного семьянина Пола, убивают его жену и серьёзно ранят дочь. Полиция не в силах найти нападавших. Зато это пытается сделать сам Пол: он выслеживает и наказывает преступников, между делом расстреливая попавших под руку воришек.