7 комедий, чтобы разбудить соседей хохотом

Хорошая комедия — это отличное упражнение на укрепление мышц живота, кардиотренировка и общее оздоровление организма. Единственный побочный эффект — ночью громким смехом вы можете разбудить соседей.

О чем говорят мужчины. Продолжение

С тех пор, как друзья ездили в Одессу, прошло уже восемь лет, и вот они решили снова вырваться куда-нибудь все вместе — например, в Питер. Сначала, конечно же, сели на Сапсан, но по пути отстали и перебазировались в плацкарт. Шутят о нашей жизни герои просто очередями, так что придется пересматривать комедию дважды, чтобы наверстать то, что пропускаешь, пока смеешься.

Но «Квартет И» перестал бы быть собой, если бы смешное не перемежалось до слез грустным, так что порой не знаешь, то ли хохотать, то ли рыдать.

Эш против Зловещих мертвецов

По сути — это хоррор, который откровенно смеется над хоррорами. Если вы считаете, что нежить в мире людей — это настолько бредовая идея, что серьезно ее раскрывать нет смысла, то вам сюда. Тут никто не будет вас грузить пространным обсуждением чувств героев по поводу жизни в печальную эпоху тьмы, а просто будут махать дубинкой направо и налево.

Гордость

Начинается история в 1984 году, когда гей Марк увидел, что в Уэльсе бастуют шахтеры, и подумал: «их притесняют, нас притесняют, мы должны помочь друг другу». И компания розово-голубых, собрав денег для голодающих, отправилась на встречу с суровыми уэльскими мужиками. У картины великолепный сценарий, истинно английский юмор и высококлассные актеры.

Да здравствует Цезарь!

Отменное кино братьев Коэн о том, как делалось кино в середине прошлого века в Голливуде. Сюжет вертится вокруг похищения главного актера со съемок, но главная цель режиссера — пройтись по всему закулисью и встретить как можно больше людей, персонажей и поводов для остроумия.

Смысл жизни по Монти Пайтону

Концентрат британского юмора — шоу группы «Монти Пайтон». В этом фильме собраны скетчи, которые цинично и с огоньком разбирают такие щекотливые темы, как секс, высокая рождаемость в странах Третьего мира, религиозные вопросы, церковное образование, взгляд церкви на использование средств контрацепции, национальная нетерпимость и многое друге.

Мы — легенды

Все заняты своими делами, все спешат и суетятся. Например, Жерве Блондо привычно гоняется по всему Парижу за грабителем Кертисом. Но однажды случается нечто такое, что делает мелкими и неважными наши повседневные тревоги: из Парижа пропадают все люди, и Жерве с Кертисом остаются одни в пустом городе.

Всё могу

Высшая инопланетная раса наделяет обычного школьного учителя Нила сверхспособностями. Делают они это не из соображений благотворительности, а чтобы посмотреть, как случайно выбранный житель Земли поступит со свалившимся на него всемогуществом. Если будет творить добро, людей оставят в покое, если использует силу во зло, планету уничтожат.