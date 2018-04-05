Леонардо Ди Каприо сел на жесткую диету ради новой роли 

Кажется, Леонардо Ди Каприо уже пожалел, что когда-то запустил себя и отрастил животик. Зарубежные СМИ сообщили, что актеру предложили роль в новом фильме, ради которой ему придется хорошенько попотеть в спортзале. 43-летний актер уже нанял лучших фитнес-тренеров и сел на жесткую диету.
Источник, приближенный к Лео, утверждает, что тот «голодает» и каждый день устраивает себе утреннюю зарядку похожую на ту, что проводят в армии.
Леонардо Ди Каприо
Он очень огорчен тем, что ему пришлось отказаться от пасты, десертов и его любимых электронных сигарет. Если его оставить одного, он наверняка сорвется и поужинает в Макдональдсе.
Судя по всему, речь идет о новом фильме Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде». Действие разворачивается в Лос-Анджелесе в 1969 году, когда на пике популярности были хиппи. В центре внимания два друга — Рик Далтон (Леонардо Ди Каприо), бывшая звезда западного телесериала, и его дублер, с которым он работает уже много лет, Клифф Бут (Брэд Питт). Они оба изо всех сил стараются остаться «на волне», но Голливуд уже не тот.