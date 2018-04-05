Леонардо Ди Каприо сел на жесткую диету ради новой роли

Кажется, Леонардо Ди Каприо уже пожалел, что когда-то запустил себя и отрастил животик. Зарубежные СМИ сообщили, что актеру предложили роль в новом фильме, ради которой ему придется хорошенько попотеть в спортзале. 43-летний актер уже нанял лучших фитнес-тренеров и сел на жесткую диету.

Источник, приближенный к Лео, утверждает, что тот «голодает» и каждый день устраивает себе утреннюю зарядку похожую на ту, что проводят в армии.

Леонардо Ди Каприо

Он очень огорчен тем, что ему пришлось отказаться от пасты, десертов и его любимых электронных сигарет. Если его оставить одного, он наверняка сорвется и поужинает в Макдональдсе