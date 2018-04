Самые прибыльные и убыточные фильмы 2017 года

Ежегодно в начале апреля сайт Deadline Hollywood составляет топ самых прибыльных фильмов года. Главной задачей является дать общую картину, учесть все кассовые сборы, и, что самое важное — итоговую прибыль фильма.

В прошлые годы составлялся рейтинг 20 самых успешных фильмов года, но сейчас было решено ограничиться десятью.

Самые прибыльные фильмы: Звездные войны: Последние джедаи (Star Wars: Episode VIII — The Last Jedi)

Звездные Войны: Последние джедаи

Бюджет: $ 200 млн Кассовые сборы в мире: $ 1332,5 млн Всего доход: $ 995,8 млн Итоговая прибыль: $ 417,5 млн Красавица и чудовище (Beauty and the Beast)

Walt Disney Studios Motion Pictures

Красавица и чудовище

Бюджет: $ 160 млн Кассовые сборы в мире: $ 1263,5 млн Всего доход: $ 912,5 млн Итоговая прибыль: $ 414,7 млн Гадкий я 3 (Despicable Me 3)

Universal Pictures

Гадкий я 3 Бюджет: $ 80 млн Кассовые сборы в мире: $ 1034,7 млн Всего доход: $ 704,6 млн Итоговая прибыль: $ 366,2 млн Джуманджи: Зов джунглей (Jumanji: Welcome to the Jungle)

Sony Pictures Releasing

Джуманджи: Зов джунглей

Бюджет: $ 90 млн Кассовые сборы в мире: $ 943 млн Всего доход: $ 729,6 млн Итоговая прибыль: $ 305,7 млн Оно (It)

Warner Bros. Pictures

Бюджет: $ 35 млн Кассовые сборы в мире: $ 700,3 млн Всего доход: $ 596,5 млн Итоговая прибыль: $ 293,7 млн Чудо-женщина (Wonder Woman)

Warner Bros. Pictures

Чудо-женщина

Бюджет: $ 149 млн Кассовые сборы в мире: $ 821,8 млн Всего доход: $ 659,1 млн Итоговая прибыль: $ 252,9 млн Человек-паук: Возвращение домой (Spider-Man: Homecoming)

Sony Pictures Releasing

Человек-паук: Возвращение домой

Бюджет: $ 175 млн Кассовые сборы в мире: $ 880,1 млн Всего доход: $ 664,2 млн Итоговая прибыль: $ 200,1 млн Тор: Рагнарёк (Thor: Ragnarok)

Walt Disney Studios Motion Pictures

Тор: Рагнарёк

Бюджет: $ 180 млн Кассовые сборы в мире: $ 854,3 млн Всего доход: $ 644,1 млн Итоговая прибыль: $ 174,2 млн Стражи Галактики. Часть 2 (Guardians of the Galaxy Vol. 2)

Walt Disney Studios Motion Pictures

Стражи Галактики. Часть 2 + дополнительные материалы

Бюджет: $ 200 млн Кассовые сборы в мире: $ 863,8 млн Всего доход: $ 669,7 млн Итоговая прибыль: $ 154,7 млн Прочь (Get Out)

Universal Pictures

Прочь

Бюджет: $ 4,5 млн Кассовые сборы в мире: $ 255 млн Всего доход: $ 248,9 млн Итоговая прибыль: $ 124,8 млн Самые успешные фильмы с бюджетом до $ 40 млн:Проклятие Аннабель: Зарождение зла (Annabelle: Creation)

Warner Bros. Pictures

Проклятие Аннабель: Зарождение зла Бюджет: $ 15 млн Кассовые сборы в мире: $ 306,5 млн Всего доход: $ 259,8 млн Итоговая прибыль: $ 108,7 млн Сплит (Split)

Universal Pictures

Сплит

Бюджет: $ 9 млн Кассовые сборы в мире: $ 278,4 млн Всего доход: $ 291 млн Итоговая прибыль: $ 68,2 млн Улетные девочки (Girls Trip)

Universal Pictures

Улетные девочки

Бюджет: $ 19 млн Кассовые сборы в мире: $ 140 млн Всего доход: $ 172,4 млн Итоговая прибыль: $ 66,1 млн Чудо (Wonder)

Lionsgate

Бюджет: $ 20 млн Кассовые сборы в мире: $ 298,7 млн Всего доход: $ 147,2 млн Итоговая прибыль: $ 55,2 млн Малыш на драйве (Baby Driver)

Big Talk Productions

Малыш на драйве

Бюджет: $ 34 млн Кассовые сборы в мире: $ 226,9 млн Всего доход: $ 216,5 млн Итоговая прибыль: $ 51,5 млн Самые убыточные фильмы:Меч короля Артура (King Arthur: Legend of the Sword)

Warner Bros.

Меч короля Артура

Бюджет: $ 175 млн Кассовые сборы в мире: $ 148,67 млн Всего доход: $ 133,4 млн Итоговая прибыль: — $ 153,2 млн Монстр-траки (Monster Trucks)

Paramount Pictures

Монстр-траки

Бюджет: $ 125 млн Кассовые сборы в мире: $ 64,49 млн Всего доход: $ 72,6 млн Итоговая прибыль: — $ 123,1 млн Обещание (The Promise)

arte France Cinéma

Обещание

Бюджет: $ 90 млн Кассовые сборы в мире: $ 11,72 млн Всего доход: $ 11,5 млн Итоговая прибыль: — $ 102,1 млн Великая стена (The Great Wall)

Universal Pictures

Великая стена

Бюджет: $ 150 млн Кассовые сборы в мире: $ 334,93 млн Всего доход: $ 192,4 млн Итоговая прибыль: — $ 74,5 млн Геошторм (Geostorm)

Warner Bros.

Геошторм

Бюджет: $ 120 млн Кассовые сборы в мире: $ 221 млн Всего доход: $ 154,8 млн Итоговая прибыль: — $ 71,6 млн Источник: kinobusiness.com via deadline.com