Вышел трейлер к фильму «Агент Джонни Инглиш 3.0» с Роуэном Эткинсоном 

Киностудии Focus Features и Working Title опубликовали первый трейлер к фильму «Агент Джонни Инглиш 3.0», главную роль в котором исполняет лауреат премии «BAFTA» Роуэн Эткинсон («Мистер Бин»).
Третья часть расскажет о новых приключениях агента Джонни Инглиша. Когда после кибератаки были рассекречены данные о всех действующих секретных агентах Великобритании, Джонни снова вызывают на службу, чтобы найти главного хакера. Однако прежде всего Джонни Инглишу придется разобраться с современными технологиями…
«Агент Джонни Инглиш 3.0» является очередной пародией на фильмы про Джеймса Бонда. Режиссером картины выступает Дэвид Керр, а продюсируют проект Крис Кларк, Тим Беван и Эрик Феллнер. Кроме Эткинсона, в комедии также снимаются Ольга Куриленко, Джейк Лэси, Бен Миллер и Эмма Томпсон.
Российская премьера фильма назначена на 1 ноября 2018 года.