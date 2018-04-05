Вышел трейлер к фильму «Агент Джонни Инглиш 3.0» с Роуэном Эткинсоном

Киностудии Focus Features и Working Title опубликовали первый трейлер к фильму «Агент Джонни Инглиш 3.0», главную роль в котором исполняет лауреат премии «BAFTA» Роуэн Эткинсон («Мистер Бин»).

Третья часть расскажет о новых приключениях агента Джонни Инглиша. Когда после кибератаки были рассекречены данные о всех действующих секретных агентах Великобритании, Джонни снова вызывают на службу, чтобы найти главного хакера. Однако прежде всего Джонни Инглишу придется разобраться с современными технологиями…

Российская премьера фильма назначена на 1 ноября 2018 года.