Джей и Молчаливый Боб из фильмов переселятся в виртуальный сериал

Персонажи комедий Кевина Смита Джей и Молчаливый Боб станут героями виртуального сериала, сообщает The Verge.

Кевин Смит прославился после выхода малобюджетной инди-комедии «Клерки» в 1994 году, после дебютировавшие в этом фильме персонажи — худой и бодрый Джей и полный задумчивый Молчаливый Боб — появлялись в нескольких его картинах, среди которых — «Догма» и «Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар». Теперь они переселятся в проект Кевина Смита в жанре виртуальной реальности (VR): комедия живого действия будет снята от лица Боба, а Джей проведет героя «через череду идиотских приключений».

Этот комедийный VR-проект — один из многих аналогичных проектов, заявленных накануне медиакомпанией STX Entertainment.

В конце февраля этого года 47-летний Кевин Смит сообщил в Instagram, что едва не умер. Он пережил тяжелый сердечный приступ и после этого решил стать вегетарианцем.